Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика США:

- Индекс доверия потребителей от Conference Board за июль;

- Продажи новых домов в США в июне;

- Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за июль.

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