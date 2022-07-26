Возможен инерционный рост рынка акций РФ во вторник - ПСБ

Возможен инерционный рост российского рынка акций во вторник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Мы не исключаем инерционный рост российского фондового рынка при отсутствии негативных новостей, однако не находим достаточно поводов, чтобы считать его устойчивым. Полагаем, что индекс Мосбиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2050-2150 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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