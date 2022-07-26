Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи во вторник - 2150-2200п - "Фридом Финанс"

Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи во вторник составляет 2150-2200 пунктов, вверх продолжат двигаться котировки акции банков, ритейлеров и IT-компаний, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

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