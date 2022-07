Brent - $106,49 за баррель

Фондовый рынок США завершил торги разнонаправленно в понедельник. Фондовые рынки стран АТР преимущественно повышаются во вторник. Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник.

Американский фондовый рынок завершил торги понедельника без единой динамики в преддверии очередного заседания ФРС и публикации отчетностей крупнейших компаний страны.

Заседание Федеральной резервной системы США состоится 26-27 июля. Эксперты в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 2,25-2,5%, однако рынок также не исключает возможности ее повышения сразу на 100 б.п.

Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах того, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.

В центре внимания также продолжающийся сезон квартальной отчетности. На этой неделе, как ожидается, отчитаются 175 компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, включая такие гиганты американской экономики, как Apple Inc. (SPB: AAPL), Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN)

Рост прибылей компаний S&P 500 составил в среднем 4,8% после публикации отчетностей 21% компаний, согласно данным аналитика FactSet Джона Баттерса.

"Если 4,8% станет реальным ростом (прибылей - ИФ) после завершения сезона, показатель окажется на минимальном уровне с четвертого квартала 2020 года (4%)", - отметил Баттерс. Тем не менее, "68% из уже отчитавшихся сообщили о превысившей прогноз прибыли, и 65% - о выручке выше ожиданий экспертов", добавил аналитик.

Centene Corp. (SPB: CNC), оказывающая услуги в сфере медицинского страхования и обслуживания, продаст бизнес в Испании и странах Восточной Европы в рамках пересмотра портфеля зарубежных активов. Котировки акций компании выросли на 1%.

Бумаги фармацевтической компании McKesson Corp. (SPB: MCK) подорожали на 1,7% после того, как она приняла решение поднять квартальные дивиденды до 54 центов с 47 центов на акцию.

Капитализация золотодобывающей компании Newmont Corp. (SPB: NEM) упала на 13% после публикации отчетности за второй квартал. Чистая прибыль Newmont сократилась на 41% на фоне роста издержек.

Цена акций производителя товаров для дома Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc. снизилась на 1,4% после публикации изданием The Wall Street Journal сообщения о том, что компания отказывается от части нововведений, адаптированных бывшим СЕО Марком Триттоном, для поддержания платежеспособности.

Американские депозитарные расписки европейской авиакомпании Ryanair Holdings Plc выросли в цене на 6,4% после публикации отчетности за второй квартал.

Значение Dow Jones Industrial Average в понедельник поднялось на 0,28% - до 31990,04 пункта.

Акции более половины из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, завершили торги в плюсе. Лидерами роста выступили бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) (+3%), Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. (+2,3%) и Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+1,8%).

Standard & Poor''s 500 прибавил 0,13% - до 3966,84 пункта.

И только значение Nasdaq Composite снизилось на 0,43% и составило 11782,67 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются во вторник, кроме японского.

Инвесторы продолжают ждать публикации итогов двухдневного заседания ФРС, которая состоится 27 июля. Эксперты в основном полагают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 2,25-2,5%, однако рынок также не исключает возможности ее повышения сразу на 100 б.п.

Разная реакция участников рынка свидетельствует о том, что инвесторы разделились во мнениях и оптимисты надеются, что "ФРС снизит градус", считает аналитик Mizuho Bank Бун Хенг.

Гонконгский Hang Seng к 8:20 мск прибавил 1,6%, шанхайский Shanghai Composite - 0,8%.

Котировки акций технологической компании Alibaba Group Holding Ltd. подскочили на 6% на новости о том, что она собирается подать заявку на первичный листинг на бирже в Гонконге. В то же время компания намерена сохранить листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), где она разместилась в 2014 году.

Среди компаний, акции которых также активно растут в Гонконге во вторник - оператор казино Sands China Ltd. (+4,3%) и нефтегазовые CNOOC Ltd. (+3,2%) и PetroChina Co. Ltd. (+3,1%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 мск снизился на 0,08%.

В лидеры падения в составе индикатора выходят акции транспортной компании в сфере морских грузоперевозок Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-3,1%). Среди лидеров роста бумаги инвестиционной SoftBank Group Corp. (+3,5%) и автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. (+2,3%).

Южнокорейский индекс Kospi подрос на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. увеличивается на 1%. Акции крупного южнокорейского автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 0,2%.

Экономика Южной Кореи во втором квартале 2022 года выросла на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. По сравнению с первым кварталом 2022 года ВВП страны увеличился на 0,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5% за год и на 0,4% за квартал, сообщает Trading Economics.

В предыдущем квартале ВВП Южной Кореи повысился на 3% в годовом выражении и на 0,6% в поквартальном выражении.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,25%.

В лидерах роста в Сиднее акции платежной компании Zip Co. Ltd., которые прибавляют в цене 19,6%.

Капитализация крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group Ltd. растет на 2,2%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. -на 1,7%.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник, продолжая подъем вторую сессию подряд на фоне опасений по поводу ограниченного предложения на глобальном рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК во вторник составляет $106,49 за баррель, что на $1,34 (1,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,95 (1,89%), до $105,15 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,98 за баррель, что на $1,28 (1,32%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $2 (2,1%), до $96,7 за баррель.

Между тем давление на котировки оказывает беспокойство по поводу состояния мировой экономики. Свежие статистические данные из США и Европы указывают на замедление экономической активности в этих регионах, в то время как Китай едва избежал экономического спада во втором квартале, пишет Trading Economics.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого американский ЦБ может вновь существенно повысить базовую процентную ставку. Серьезное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом, по мнению многих экспертов, может привести к рецессии в экономике США.

Тем временем канадская TC Energy возобновила работу нефтепровода Keystone Pipeline System, идущего из Канады в США, которая была приостановлена в середине июля, говорится в сообщении компании.