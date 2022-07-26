Рубль, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 57-59 руб./$1 - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 57-59 руб./$1, прогнозирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что в ближайшие дни технически сохраняется потенциал для укрепления американской валюты. Тем не менее ее рост, скорее, будет носить более сдержанный характер на фоне снижения торговой активности, а также восстановления нефтяных котировок. Актуальный диапазон для пары доллар/рубль на вторник - 57-59 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

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