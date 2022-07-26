"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций NextEra Energy

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций американского лидера в области возобновляемой электроэнергетики NextEra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $95,7 за штуку на фоне опубликованной отчетности эмитента за второй квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.