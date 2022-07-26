BCS Express позитивно оценивает перспективы цены бумаг Яндекса, VK и HeadHunter на горизонте года

Аналитики BCS Express в IT-секторе наиболее позитивно оценивают перспективы цены бумаг "Яндекса", VK и HeadHunter на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Наибольший рост на российском рынке акций в понедельник показал сектор информационных технологий, подскочивший почти на 10%. При этом важных корпоративных новостей не поступало. Ранее многие бумаги отрасли сильно отставали от индекса, так что в рамках фазы отскока их нахождение в списке лидеров выглядит логичным, но все-таки масштаб переоценки явно аномальный. Скорость подъема котировок бумаг сектора, вероятно, снизится. Наиболее положительный взгляд на горизонте года сохраняется по бумагам "Яндекса", VK и HeadHunter", - пишет эксперт Василий Карпунин.

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