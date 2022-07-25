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25 июля 2022 года 19:20

Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2130п по индексу МосБиржи во главе с Ozon и Яндексом

Москва. 25 июля. Рынок акций РФ начал неделю с роста рублевых цен blue chips на фоне ослабления рубля после снижения ставки ЦБ РФ и благодаря улучшению настроений на внешних площадках; индекс МосБиржи поднялся в район 2130 пунктов, обновив максимум почти за 2 недели, при этом лидировали в росте расписки Ozon (+11,4%) и акции "Яндекса" (+9,6%), также отскочили вверх бумаги Polymetal (+10,3%) после 3-дневного падения.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2128,96 пункта (+1,5%), индекс РТС просел до 1155,45 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 11,4%.

Доллар подрос до 58,1 рубля (+0,81 рубля).

Также подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+6,2%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6% и +0,6% "префы"), Сбербанка (+2% и +1,6% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Группа НЛМК во II квартале 2022 года произвела 4,4 млн тонн стали, что на 2% ниже показателя первого квартала, сообщила компания. Падение производства в апреле-июне по сравнению со II кварталом 2021 года составило 4%. В январе-июне 2022 года группа сократила выплавку стали на 1%, до 8,9 млн тонн.

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

Прокачка газа по "Северному потоку" со среды, 27 июля, сократится до одной пятой от его мощности (до 33 млн кубометров в сутки), сообщил в понедельник "Газпром" (MOEX: GAZP). Ранее о такой возможности предупреждал президент России Владимир Путин.

На этих новостях стоимость ближайшего (августовского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник открылась на уровне $1685, котировки выросли более чем на 10%.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, в понедельник индекс МосБиржи продолжил отскок от своих локальных минимумов, сформировав техническую картину "двойное дно", тем самым делая попытки смены нисходящего тренда. Данная динамика происходит на фоне слабеющего рубля, а также относительно стабильных нефтяных котировок.

После снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 8% годовых, а также заявлений правительства РФ о развитии ипотечных займов в стране вполне неплохо выглядел финансовый сектор с его ключевыми бумагами (Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ). На это также отреагировали и акции "Самолета" (+4%), ввиду ориентированности застройщика на эконом-сегмент. Впервые за долгое время подорожали акции представителей черной металлургии после вполне неплохой отчетности НЛМК. При этом, недавно стало известно, что "Северсталь" поставит "Газпрому" порядка 84 тыс. тонн труб большого диаметра. Выросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) на фоне ожиданий неплохой отчетности по МСФО. После перекупленности из-за объявления дивидендов скорректировались вниз акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK).

Скорее всего, индекс МосБиржи может попробовать развить отскок, перейдя в диапазон 2150-2200 пунктов, полагает Жильников.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, восходящей динамике рынка способствовали ослабление рубля, эффект от неожиданно резкого понижения ставки ЦБ РФ и улучшение общерыночного сантимента. Цены на нефть пытаются удержаться выше уровня $100 за баррель. Статистика из еврозоны не сильно обрадовала биржевых "быков": июльский индекс делового климата IFO Германии (88,6 пункта) вышел ниже прогноза (90,2 пункта) и заметно сократился по сравнению с июнем (92,2 пункта).

Ближе к середине недели часть инвесторов может предпочесть занять выжидательную позицию в преддверии итогов заседания ФРС. Согласно консенсусу аналитиков, американский регулятор может поднять ставку на 75 б.п.

"По нашим оценкам, 26 июля индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2050-2150 пунктов", - полагает Бахтин.

Руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Евгений Линчик также отмечает, что индекс МосБиржи в начале недели уверенно закрепился выше психологически значимой отметки 2100 пунктов, а долларовый индекс РТС просел из-за роста доллара. В лидерах роста выступили технологи, компании коммерческих услуг и розничной торговли. Помимо отдельных корпоративных историй позитива рынку добавила новость о том, что инфляционные ожидания вернулись к уровням начала 2021 года. Так, медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 10,8%.

Нефть марки Brent выросла, но октябрьский фьючерс пока находится ниже $100 за баррель из-за опасений относительно проблем с поставками. Тем не менее, основной сдерживающий фактор роста котировок сохраняется, инвесторы все еще опасаются замедления роста спроса на нефть.

Во вторник возможно еще одно тестирование уровня поддержки 2100 пунктов индексов МосБиржи на фоне возможного снижения цен на сырье (нефти и металлов). Ориентир по индексу МосБиржи - 2100-2150 пунктов, по индексу РТС - 1120-1180 пунктов, полагает Линчик.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, акции отечественных IT-компаний увели за собой рынок вверх, позитивом стало заявление "Яндекса" о возобновлении программы найма сотрудников (на текущий момент открыто около 2 тыс. вакансий в различных городах РФ). Для рынка это служит сигналом наступления относительной определенности перспектив бизнеса, который приспособился к сложившимся условиям. Российские компании прежде также были ограничены в возможностях развития в Европе или в Северной Америке. Однако дипломатические усилия РФ по развитию взаимоотношений BRICS+ могут открыть для них рынки развивающихся стран.

Акции НЛМК подорожали на фоне достаточно неплохого отчета. Падение производства стали во II квартале составило всего 2%, а в годовом выражении лишь 4%. Продажи на домашних рынках снизились на 3%, а на зарубежных упали на 33% за квартал. Также из новостей металлургов можно отметить очередной контракт "Северстали", в рамках которого компания поставит 84 тыс. тонн труб широкого диаметра для "Газпрома".

Европа начинала торги понедельник в "красном", но затем постепенно покупатели перехватили инициативу. Наиболее заметно дорожали банковские акции в Италии и Испании, что может быть сохраняющейся реакцией на механизм ЕЦБ по преодолению проблемы фрагментации рынка облигаций в переходный период. Кроме того, власти отдельных европейских стран весьма активно оспаривают призывы чиновников Брюсселя снизить потребление газа. Греция намерена добиваться исключений для себя, а во Франции выступают против конкретных универсальных уровней сокращения потребления. В Германии отмечают улучшение ситуации со снабжением, но все же подозревают, что не смогут реализовать план пополнения ПХГ к ноябрю. В любом случае, дефицит энергоносителей существует, и он вряд ли будет преодолен в ближайшие месяцы, полагает Кочетков.

В Азии в понедельник преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), но подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,4%), в США динамика смешанная (Nasdaq просел на 0,3%, S&P500 и Dow растут на 0,2-0,3%).

На этой неделе состоится очередное заседание Федеральной резервной системы, на котором, по мнению участников рынка, ставка будет повышена на 75 б.п., при этом есть опасения, что Федрезерв может решиться на более активное увеличение стоимости заимствований.

На нефтяном рынке цены в понедельник развернулись вверх после снижения, стоимость Brent после локального отката в район $101,6 за баррель отскочила выше $105 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $105,06 за баррель (+1,8% и -0,6% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $96,46 за баррель (+1,9% и -1,7% в пятницу).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+14,2%), VK (MOEX: VKCO) (+13,2%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (+11,4%), Cian (MOEX: CIAN) (+10,8%), акции ПАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+9,9%), "Мечела" (+8,3% и +5% "префы"), расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) (+8,3%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+7,1%).

Выручка ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) (+3,4% ГДР), одного из ведущих агрохолдингов РФ, во втором квартале этого года (до межсегментных элиминаций) составила 66,956 млрд рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. В I полугодии выручка выросла на 31%, до 130,8 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-7,3%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-2,2%), "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-1,8%), акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,5%), "Трубной металлургической компании" (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 28,35 млрд рублей (из них 7,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,27 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,3 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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