Котировки евробондов РФ умеренно подросли в понедельник благодаря растущим ценам на нефть и газ

Москва. 25 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник умеренный рост благодаря растущим ценам на нефть и газ, а также относительно стабильной ситуации на мировых рынках капитала в ожидании июльского заседания ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 52 базисных пункта, до 38,28% от номинала (их доходность снизилась на 19 базисных пунктов, до 16,05% годовых). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали за день на 214 базисных пунктов, до 38,02% от номинала (их доходность снизилась на 71 базисный пункт, до 13,88% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году прибавили в стоимости 116 базисных пунктов, подорожав до 38,67% от номинала (их доходность снизилась на 79 базисных пунктов, до 26,9% годовых), а бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 98 базисных пунктов, до 37,14% от номинала (их доходность снизилась на 56 базисных пунктов, до 23,17% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 132 базисных пункта, до 42,65% от номинала (их доходность снизилась на 240 базисных пунктов, до 55,37% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году подорожал на 12,8 процентного пункта, до 52,53% от номинала (его доходность снизилась на 35,9 процентного пункта, до 72,12% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 26 базисных пунктов, до 36,13% от номинала (их доходность выросла на 28 базисных пункта, до 36,09% годовых), бумаги с погашением в 2042 году потеряли в стоимости всего 1 базисный пункт, опустившись до 37,82% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, до 15,81% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 июля находилась под влиянием нескольких позитивных факторов. Так, поддержку рынку оказывали растущие цены на нефть и газ, что способствует формированию сильного торгового сальдо. Кроме того, ситуация на мировых рынках капитала в целом была относительно стабильной в ожидании двухдневного (26-27 июля) заседания Федрезерва США, итоги которого могут определить дальнейшую динамику мировых долговых рынков на среднесрочную перспективу. При этом спрос на US Treasuries в понедельник был не очень большим, что предопределило незначительное снижение котировок базовых активов и соответствующий рост их доходностей.

Глобальные инвесторы сохраняют умеренный оптимизм в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы. Эксперты в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых, однако рынок также не исключает возможности ее повышения сразу на 100 базисных пунктов. Участники рынка будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах того, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.

Цены на нефть заметно повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне возобновившихся опасений по поводу нехватки предложения на глобальном рынке и перебоев с поставками, в том числе из-за западных санкций в отношении России. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 мск подорожали на 1,86%, до $105,12 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени выросли почти 2%, до $95,74 за баррель.

В свою очередь спотовая цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о новом выбытии мощностей газопровода "Северный поток". В понедельник вечером "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) концерн останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая". В результате суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 мск 27 июля снизится до 33 млн куб. м в сутки по сравнению с нынешними 67 млн куб. м в сутки (40% от производительности).