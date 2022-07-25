.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Котировки евробондов РФ умеренно подросли в понедельник благодаря растущим ценам на нефть и газ
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в июне составила 0,35%
В июне потребительские цены снизились на 0,35% после роста на 0,12% в мае, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 15,9%. Последний раз месячная дефляция была зафиксирована в сентябре 2020 года
 
Банк России повышает нормативы обязательных резервов
Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности, постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке и для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повысил нормативы обязательных резервов: Как...
 
ЦБ может возобновить печать купюр номиналом 10 и 5 рублей
В конце года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997-го, выпуск которой прекратили в 2013-м. Об этом в интервью "Известиям" рассказал зампред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение, Сергей Белов....
 
Растет число хакерских атак на ритейл
Число атак вирусов-шифровальщиков (вредоносные программы-вымогатели, останавливают работу IT-инфраструктуры компании) на российский ритейл выросло в первом полугодии как минимум на 45%, рассказали "Коммерсанту" в компании "Информзащита". Специалисты...
 
25 июля 2022 года 19:09

Котировки евробондов РФ умеренно подросли в понедельник благодаря растущим ценам на нефть и газ

Москва. 25 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник умеренный рост благодаря растущим ценам на нефть и газ, а также относительно стабильной ситуации на мировых рынках капитала в ожидании июльского заседания ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 52 базисных пункта, до 38,28% от номинала (их доходность снизилась на 19 базисных пунктов, до 16,05% годовых). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали за день на 214 базисных пунктов, до 38,02% от номинала (их доходность снизилась на 71 базисный пункт, до 13,88% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году прибавили в стоимости 116 базисных пунктов, подорожав до 38,67% от номинала (их доходность снизилась на 79 базисных пунктов, до 26,9% годовых), а бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 98 базисных пунктов, до 37,14% от номинала (их доходность снизилась на 56 базисных пунктов, до 23,17% годовых). Евробонды с погашением в 2030 году выросли в цене за день на 132 базисных пункта, до 42,65% от номинала (их доходность снизилась на 240 базисных пунктов, до 55,37% годовых). Самый "короткий" выпуск российских еврооблигаций с погашением в 2023 году подорожал на 12,8 процентного пункта, до 52,53% от номинала (его доходность снизилась на 35,9 процентного пункта, до 72,12% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 26 базисных пунктов, до 36,13% от номинала (их доходность выросла на 28 базисных пункта, до 36,09% годовых), бумаги с погашением в 2042 году потеряли в стоимости всего 1 базисный пункт, опустившись до 37,82% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, до 15,81% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 июля находилась под влиянием нескольких позитивных факторов. Так, поддержку рынку оказывали растущие цены на нефть и газ, что способствует формированию сильного торгового сальдо. Кроме того, ситуация на мировых рынках капитала в целом была относительно стабильной в ожидании двухдневного (26-27 июля) заседания Федрезерва США, итоги которого могут определить дальнейшую динамику мировых долговых рынков на среднесрочную перспективу. При этом спрос на US Treasuries в понедельник был не очень большим, что предопределило незначительное снижение котировок базовых активов и соответствующий рост их доходностей.

Глобальные инвесторы сохраняют умеренный оптимизм в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы. Эксперты в основном ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых, однако рынок также не исключает возможности ее повышения сразу на 100 базисных пунктов. Участники рынка будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания, особенно фокусируясь на сигналах того, надеется ли Федрезерв добиться "мягкой посадки" американской экономики.

Цены на нефть заметно повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне возобновившихся опасений по поводу нехватки предложения на глобальном рынке и перебоев с поставками, в том числе из-за западных санкций в отношении России. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 мск подорожали на 1,86%, до $105,12 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени выросли почти 2%, до $95,74 за баррель.

В свою очередь спотовая цена газа в Европе превысила $1860/тыс. куб. м на новостях о новом выбытии мощностей газопровода "Северный поток". В понедельник вечером "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил, что в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) концерн останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая". В результате суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 мск 27 июля снизится до 33 млн куб. м в сутки по сравнению с нынешними 67 млн куб. м в сутки (40% от производительности).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 июля 2022 года 19:29
Рубль упал к доллару и евро по итогам понедельника в ожидании решения ФРС по ставке
Москва. 25 июля. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к риску перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.    читать дальше
.
25 июля 2022 года 19:20
Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2130п по индексу МосБиржи во главе с Ozon и Яндексом
Москва. 25 июля. Рынок акций РФ начал неделю с роста рублевых цен blue chips на фоне ослабления рубля после снижения ставки ЦБ РФ и благодаря улучшению настроений на внешних площадках; индекс МосБиржи поднялся в район 2130 пунктов, обновив максимум почти за 2 недели, при этом лидировали в росте расписки Ozon (+11,4%) и акции "Яндекса" (+9,6%), также отскочили вверх бумаги Polymetal (+10,3%) после 3-дневного падения.    читать дальше
.
25 июля 2022 года 19:08
Стоит обратить внимание на акции Microsoft, Alphabet и Visa в ближайшие дни - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Microsoft Corp., Alphabet Inc. и Visa Inc. в ближайшие дни, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. "Рассмотрим бумаги трех отчитывающихся за II квартал американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни. Речь идет...    читать дальше
.
25 июля 2022 года 18:31
Уровень ставки ЦБР может составить 7% к концу 2022г - Райффайзенбанк
Уровень ключевой ставки Банка России может составить 7% годовых к концу текущего года, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Обновленный экономический прогноз регулятора значительно улучшен, причем прогноз по инфляции на конец года существенно снижен до 12-15% г./г. (с 14-17% г./г.) всего лишь чуть...    читать дальше
.
25 июля 2022 года 18:00
"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Verizon до $47
"Фридом Финанс" понизил прогнозную стоимость акций Verizon Communications с $56 до $47 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Некоторые результаты оператора мобильной связи Verizon за второй квартал оказались слабее ожиданий, прогнозы до конца 2022 года...    читать дальше
.
25 июля 2022 года 17:34
Рынку акций РФ по-прежнему не хватает драйверов для более масштабного роста - "Велес Капитал"
Российскому фондовому рынку пока по-прежнему не хватает драйверов для более масштабного роста, говорится в комментарии аналитика инвестиционной окмпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский фондовый рынок не показывал единой динамики, уже традиционно ощущая влияние рубля и корпоративных...    читать дальше
.
25 июля 2022 года 17:10
"Финам" подтверждает прогнозную цену акций American Express на уровне $175,1
Аналитики "Финама" подтверждают прогнозную стоимость акций American Express Co. в $175,1 за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 14% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена...    читать дальше
.
25 июля 2022 года 16:25
Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Tenable Holdings на текущей неделе, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". "26 июля, во вторник, эмитент опубликует свою отчетность. Компания стала лидером по объему госзаказа на кибербезопасность по итогам 2021 года. Ждем...    читать дальше
.
25 июля 2022 года 16:01
"Финам" рекомендует покупать акции CCB класса H с прогнозной ценой HKD7,33
"Финам" рекомендует покупать акции China Construction Bank (CCB) класса H с прогнозной стоимостью 7,33 гонконгского доллара (HKD) за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 47,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы позитивно...    читать дальше
.
25 июля 2022 года 15:40
Рубль развернулся вниз после повышения на старте торгов, умеренно дешевеет к доллару и евро в ожидании решения ФРС по ставке
Москва. 25 июля. Доллар США и евро перешли к росту на "Московской бирже" в понедельник днем после падения в первые минуты торговой сессии, рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к риску перед решением Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.    читать дальше
.
25 июля 2022 года 15:34
S&P 500 проведет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3900-3960п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3900-3960 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 отскочил от верхней границы коррекционного коридора и может продолжить нисходящее движение. MACD...    читать дальше
.
25 июля 2022 года 15:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 2220 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2220 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 1681 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Яндекс" представит свои финансовые...    читать дальше
.
25 июля 2022 года 14:35
Акции НЛМК остаются наиболее интересными в секторе черной металлургии РФ - BCS Express
Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) остаются наиболее интересными в секторе черной металлургии на рынке акций РФ из-за меньшего эффекта санкций на бизнес и высокой степени вертикальной интеграции, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Результаты "НЛМК" по итогам I...    читать дальше
.
25 июля 2022 года 13:57
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $140
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,4%, стоп-приказ: $117, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания продолжает диверсифицировать свой...    читать дальше
.
25 июля 2022 года 13:24
Риски падения цены нефти ниже $100/барр. пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
Риски падения стоимости фьючерсов на нефть марки Brent ниже $100 за баррель пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Динамике нефтяных котировок на текущей неделе будут важны итоги заседания ФРС и публикация ряда экономической статистики, в первую очередь оценки ВВП США за...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.