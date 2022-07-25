Рынку акций РФ по-прежнему не хватает драйверов для более масштабного роста - "Велес Капитал"

Российскому фондовому рынку пока по-прежнему не хватает драйверов для более масштабного роста, говорится в комментарии аналитика инвестиционной окмпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российский фондовый рынок не показывал единой динамики, уже традиционно ощущая влияние рубля и корпоративных историй. Индекс Мосбиржи стремился в понедельник к сопротивлению 2150 пунктов, но пробой указанного значения до конца дня может случиться в случае ускорения покупок таких "тяжеловесов", как "Газпром", Сбербанк и других "голубых фишек". Рынку РФ все еще не хватает драйверов для более масштабного роста", - пишет эксперт.

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