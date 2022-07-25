"Финам" подтверждает прогнозную цену акций American Express на уровне $175,1

Аналитики "Финама" подтверждают прогнозную стоимость акций American Express Co. в $175,1 за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 14% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"American Express, американская диверсифицированная компания финансового сектора и четвертая по величине платежная система в мире, представила довольно сильные финансовые результаты за II квартал 2022 года. Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса эмитента, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. Рецессия в глобальной экономике в ближайшие годы, на наш взгляд, не является неизбежной, и мы рассчитываем на дальнейшее увеличение трат потребителей и бизнеса по картам компании. Долгосрочные же перспективы роста American Express связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире", - отмечает эксперт Игорь Додонов.

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