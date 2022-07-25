Рынок акций РФ утром превысил 2110п по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля и роста бумаг финкомпаний

Москва. 25 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник растет на бумагах финансовых компаний и ряда нефтяников, несмотря на негативные сигналы с внешних площадок, индекс МосБиржи превысил 2110 пунктов на фоне ослабления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2110,85 пункта (+0,7%), индекс РТС просел до 1155,94 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,9%.

Доллар подрос до 57,57 рубля (+0,28 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+6,9%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,5%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Газпрома" (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,3% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-6,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, давление на мировые рынки оказывают страхи начала глобальной рецессии.

Нефть Brent и WTI продолжают отступление от района краткосрочных сопротивлений $107 и $101,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в ожидании ужесточения политики ФРС и рисков более ограниченного спроса на нефть ввиду перспектив замедления мировой экономики. Судя по всему, коррекционный рост цен на нефть подошел к концу и теперь котировки вновь будут держать курс на июльские минимумы $94,55 и $90,58 за баррель соответственно.

Изменений в технической картине рынка акций РФ пока не произошло. Рублевый индикатор МосБиржи остается ниже ближайшего сопротивления 2150 пунктов, а долларовый РТС - ниже 1210 пунктов (также район средней полосы Боллинджера дневного графика, преодоление которого могло бы ускорить рост).

В понедельник рынок вслед за ухудшением зарубежных настроений может оказаться под нисходящим давлением и, таким образом, продолжить боковое движение предыдущих дней ввиду отсутствия веских фундаментальных драйверов. На неделе ожидаются квартальные отчеты компаний "Лента" (MOEX: LNTA), "РусАгро" (MOEX: AGRO), "Яндекс", "Русал", Okey, VK (MOEX: VKCO), "Магнит" (MOEX: MGNT), "РусГидро" и ряда других, которые могут принести позитивные новости в секторе ритейлера и IT. "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил о передаче Siemens лицензии на ремонт турбины для "Северного потока 1". На зарубежных площадках ждут заседания ФРС 26-27 июля и инфляционных цифр еврозоны. Риски глобальной рецессии, вероятно, продолжат оказывать негативное влияние на настроения, в том числе на сырьевых площадках, но в то же время фондовые инвесторы могут быть готовы и к развитию коррекционного роста, полагает Кожухова.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник негативный - инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ФРС, опасаясь очередного агрессивного повышения ставки. Предварительная статистика за июль также указывает на начавшийся спад в еврозоне и сильное замедление в США. Соответственно, инвесторы вполне обоснованно опасаются высоких ставок при невнятном экономическом росте, что скажется на доходах корпораций.

Для России ситуация остается без изменений. Товары экспорта дешевеют, но остаются дорогими. Евросоюз смягчает условия закупки российской нефти для третьих стран. Однако назвать это позитивом для всего рынка сложно. Поэтому можно ожидать продолжения медленного сползания, или консолидацию. Ситуация с рублем стала менее прозрачной из-за возможных интервенций Минфина через китайский юань. Тем не менее, фактором поддержки будут пиковые налоговые платежи, полагает Кочетков.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, цены на нефть остаются под влиянием двух разнонаправленных повесток: дефицита производственных мощностей и угрозы рецессии из-за роста процентных ставок. На этой неделе в фокусе может быть вторая повестка (заседание Федрезерва), что уже отражается в снижении цен в понедельник.

Тем не менее, торговый диапазон для Brent $99-108 за баррель, в котором котировки находятся с начала месяца, выглядит справедливым и может потерять актуальность только в случае серьезного изменения ситуации на рынке. Так что уже в районе $99-100 за баррель покупатели вполне могут перехватить инициативу.

По данным инструмента FedWatch Tool, рынки закладывают почти 80%-ную вероятность того, что ставка ФРС вырастет на 0,75 п.п., и еще 20% приходится на 1 п.п. Еще более важным будет взгляд ФРС на дальнейшую монетарную политику: готов ли регулятор повышать ставки и дальше, пытаясь охладить инфляцию. Чем решительнее ФРС будет повышать ставки, тем больше рынки будут опасаться экономической рецессии и возможного охлаждения спроса на нефть. Снижение спроса может компенсировать дефицит производственных мощностей и снизить цены.

Тем временем ЕС ввел исключения из санкций для российских нефтяных компаний, разрешив европейским операторам поставлять российскую нефть в третьи страны. В частности, исключения касаются "Роснефти" (MOEX: ROSN), "Газпром нефти" и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT). Послабления санкций со стороны ЕС немного смягчили опасения из-за дефицита поставок и дали повод продавцам перехватить инициативу в торговле фьючерсами Brent. Пока это лишь локальная мера, которая не меняет общего расклада сил, но она позволяет ожидать, что ЕС не будет ставить новых препятствий для поставок нефти из РФ в другие страны. Это позволит мягче произвести перераспределение потоков и, возможно, избежать существенного падения российской добычи, отмечает эксперт.

В то время как Россия активно поставляет нефть в Индию и Китай, Саудовская Аравия и Ирак увеличивают отгрузки в Европу, в том числе через Египет. Об этом сообщает Bloomberg, оперируя данными по отслеживанию судов. Это является частью большой перестройки логистики на нефтяном рынке, связанной с европейским эмбарго в отношении российской нефти, считает эксперт.

В июле общий объем поставок нефти с Ближнего Востока в Европу мог вырасти до 2,2 млн б/с, что на 90% выше уровней января 2022 года. Пока не ясно, насколько стабильны эти потоки, но по мере налаживания логистических цепочек экспорт может принять более устойчивый характер. Важно помнить, что этот процесс является длительным, и на его пути может возникнуть много сложностей, которые будут формировать локальные дисбалансы на рынке и поддерживать цены на более высоком уровне, чем они могли бы быть, полагает Галактионов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев также констатирует нервозность инвесторов на мировых рынках, которая может усилиться в преддверии итогов заседания Федрезерва. Сейчас фьючерс на ставку предполагает 79%-ную вероятность ее повышения на 75 б.п. из-за снижающихся инфляционных ожиданий в последнее время, однако также не стоит исключать, что шаг повышения может оказаться выше - 100 б.п. Это окажет давление на мировые фондовые площадки.

Помимо заседания ФРС США инвесторы также будут следить за данными по ВВП США за второй квартал (выйдут в четверг). Учитывая высокие уровни инфляции, экономика США может показать снижение второй квартал подряд, что будет негативно воспринято рынками и приведет к очередной волне распродаж.

В США в пятницу индексы акций снизились на 0,4-1,9%, однако зафиксировали лучшее недельное повышение за месяц (за неделю Dow вырос на 2%, S&P 500 - на 2,6%, Nasdaq - на 3,3%).

Главным негативным фактором для рынка акций в пятницу стала провальная отчетность компании Snap.

Кроме того, предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI), рассчитываемого S&P Global, в июле упало до 47,5 пункта с 52,3 пункта месяцем ранее. В том числе в промышленном секторе индикатор снизился до 52,3 с 52,7 пункта, а в секторе услуг - упал до 47 пунктов, что указывает на сокращение деловой активности.

В Азии в понедельник также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), "минусует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снизились на 0,2-0,5%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Инвесторы опасаются, что усилия ведущих центробанков мира по сдерживанию инфляции могут ослабить темпы роста глобальной экономики. Так, на прошлой неделе Европейский центральный банк повысил все три основные процентные ставки сразу на 50 базисных пунктов, тогда как аналитики в среднем ожидали подъема на 25 б.п.

На этой неделе состоится очередное заседание Федеральной резервной системы, на котором, по мнению участников рынка, ставка будет повышена на 75 б.п., при этом есть опасения, что Федрезерв может решиться на более активное увеличение стоимости заимствований.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник также снижаются. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $102,0 за баррель (-1,2% и -0,6% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $93,32 за баррель (-1,5% и -1,7% в пятницу).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+8,4%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+7,6%), VK (+6,5%), акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,7%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+4,6%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,4%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,1% и +2,3% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,9%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,218 млрд рублей (из них 1,787 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,248 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 0,708 млрд рублей на акции "Яндекса").