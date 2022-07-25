Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 25 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; при этом поддержку рынку будут оказывать итоги пятничного заседания ЦБ РФ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием 22 июля стало очередное заседание Банка России, на котором ключевая ставка была снижена сразу на 150 базисных пунктов (до 8% годовых), что оказалось более агрессивным действием регулятора, чем ожидал рынок. При этом ЦБ РФ сохранил "голубиный" сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, сделав его чуть более размытым по времени. В июне, после снижения ставки с 11% до 9,5% годовых, ЦБ заявил, что "будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Теперь сигнал регулятора звучит так: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года".

Американские фондовые индексы снизились по итогам сессии в пятницу, однако зафиксировали лучшее недельное повышение за месяц. Главным негативным фактором для рынка акций в пятницу стала провальная отчетность компании Snap. Владелец приложения Snapchat отчитался о росте чистого убытка во втором квартале в 2,8 раза, а руководство компании отказалось предоставить прогноз на третий квартал, сославшись на "неопределенность в отношении условий для рабочей деятельности". Акции Snap рухнули на 39%, оказав давление на индекс Nasdaq Composite.

Кроме того, предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI), рассчитываемого S&P Global, в июле упало до 47,5 пункта с 52,3 пункта месяцем ранее. В том числе в промышленном секторе индикатор снизился до 52,3 с 52,7 пункта, а в секторе услуг - упал до 47 пунктов, что указывает на сокращение деловой активности.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются преимущественно в минусе утром в понедельник на опасениях по поводу роста мировой экономики. Инвесторы опасаются, что усилия ведущих центробанков мира по сдерживанию инфляции могут ослабить темпы роста глобальной экономики. Так, на прошлой неделе Европейский центральный банк повысил все три основные процентные ставки сразу на 50 базисных пунктов, тогда как аналитики в среднем ожидали подъема на 25 базисных пунктов. На этой неделе состоится очередное заседание Федеральной резервной системы, на котором, по мнению участников рынка, ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, при этом есть опасения, что Федрезерв может решиться на более активное увеличение стоимости заимствований.

Дополнительное давление на азиатские технологические компании оказало падение американского фондового индекса Nasdaq на 1,9% по итогам торгов в прошлую пятницу. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК снизился на 0,62%, гонконгский индикатор Hang Seng упал на 0,95%. Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 0,77%. Тем временем южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в целом стабилен - значение индикатора к 8:17 МСК опустилось менее чем на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются в понедельник на опасениях трейдеров в отношении перспектив экономического роста и спроса на энергоресурсы в мире. В центре внимания рынка на этой неделе - заседание ФРС, по итогам которого американский ЦБ может вновь существенно повысить процентную ставку. Серьезное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом, по мнению экспертов, может привести к рецессии в экономике США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК в понедельник составила $102,02 за баррель, что 1,14% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,6%, до $103,2 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $93,4 за баррель, что на 1,37% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,7%, до $94,7 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,024 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,97 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику, отыгрывая решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 июля вырос на 0,61% и составил 108,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,62%, поднявшись до 795,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (+1,41%), "Альфа-Банк-002Р-12" (+1,28%), "Сбербанк-001Р-SBER24" (+1,23%) и "Альфа-Банк-002Р-10" (+1%). При этом нулевые изменения продемонстрировали облигации "Газпромбанк БО-17" и "АФК Система-1Р-10".

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии БО-П10 объемом 7 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона бондов на уровне 10,8% годовых. Ставка 2-8 купонов определена равной ставке 1-го купона. Купоны квартальные. Предусмотрена оферта через 2 года.

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" полностью разместила 7-летний выпуск облигаций серии ПБО-001Р-32 объемом 10 млрд рублей. ВЭБ.РФ установил ставку 1-го купона бондов на уровне 10,2% годовых. Ставка 2-14-го купонов установлена равной ставке 1-го купона. Предусмотрено досрочное погашение облигаций в 2002-й день с даты начала размещения.

ООО "РЕСО-лизинг" разместило 75% 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П-19 на 225 млн рублей при заявленном объеме 300 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,3% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) 22 июля начала размещение 3-летнего выпуска облигаций серии A-01 объемом 13,7 млрд рублей. По выпуску предусмотрены годовые купоны. У компании нет других выпусков облигаций в обращении.

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID)) установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 12,35% годовых. Техразмещение запланировано на 26 июля. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

ООО "Элемент Лизинг" установило ставку 1-го купона 2-летнего выпуска облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей на уровне 10,5% годовых. Компания начнет размещение бондов 26 июля. Датой окончания размещения станет 3-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS). Предусмотрено частично-досрочное погашение облигаций - по 12,5% номинальной стоимости в даты окончания 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го купонов.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) 26 июля с 11:00 до 15:00 МСК соберет книгу заявок на выпуск облигаций серии 002P-09R объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности - премия 150 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3,5 года. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Срок обращения выпуска - 3,5 года. Техразмещение запланировано на 4 августа.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 37-го купона бондов серии А24 на уровне 9,6% годовых, 37-40-го купонов облигаций серии А26 в размере 8,9% годовых. Компания завершила размещение выпуска серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов, дата погашения - 1 ноября 2022 года. Выпуск А26 на 6 млрд рублей был размещен в июне 2013 года. По нему предусмотрена выплата 65 квартальных купонов, выпуск будет погашен 1 ноября 2029 года. Эмиссии имеют амортизационную структуру погашения, в результате амортизации объем серии А24 в обращении составляет в настоящее время 3 млрд рублей. Амортизация для облигаций серии А26 начнется с 2025 года. По облигациям обеих серий предстоят оферты с исполнением 1 августа.