"Финам" рекомендует покупать акции CCB класса H с прогнозной ценой HKD7,33

"Финам" рекомендует покупать акции China Construction Bank (CCB) класса H с прогнозной стоимостью 7,33 гонконгского доллара (HKD) за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 47,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса банка. В ближайшие годы экономика КНР, вероятно, продолжит показывать темпы роста, превышающие среднемировые, и на таком фоне следует ожидать сохранения значительного спроса на финансовые услуги в стране. Это будет поддерживать финансовые показатели CCB, учитывая сильные позиции банка в секторе. Акции эмитента выглядят недорогими по мультипликаторам и, по нашим оценкам, обладают значительным потенциалом роста", - пишет эксперт Игорь Додонов.

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