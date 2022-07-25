S&P 500 проведет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3900-3960п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3900-3960 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 отскочил от верхней границы коррекционного коридора и может продолжить нисходящее движение. MACD пока не подает сигналов к развороту, RSI также указывает на развитие восходящего импульса. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка располагается на пересечении трендового и коррекционного канала на уровне 3800 пунктов", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.