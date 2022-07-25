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25 июля 2022 года 15:02

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 2220 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2220 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 1681 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Яндекс" представит свои финансовые результаты за II квартал 2022 года во вторник, 26 июля. Скорее всего, основные усилия компании в течение квартала были сосредоточены на экономии средств и обеспечении достаточной ликвидности, что может оказать позитивное влияние на отношение инвесторов к эмитенту", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после сильного снижения и последующей консолидации бумага демонстрирует разворотные сигналы. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1681 руб. риск на портфель составит 0,55%", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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