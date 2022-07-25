Риски падения цены нефти ниже $100/барр. пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски падения стоимости фьючерсов на нефть марки Brent ниже $100 за баррель пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Динамике нефтяных котировок на текущей неделе будут важны итоги заседания ФРС и публикация ряда экономической статистики, в первую очередь оценки ВВП США за второй квартал. В целом в ближайшие дни опасения рецессии могут вновь усилиться, и риски падения фьючерсов на нефть марки Brent ниже $100 за баррель пока сохраняются", - отмечают эксперты в комментарии.

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