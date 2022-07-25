Курс рубля может уйти выше 60 руб./$1 в среднесрочной перспективе - BCS Express

Высоки шансы на возвращение курса валютной пары USD/RUB выше 60 руб./$1 в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Снижение ключевой ставки в теории негативно для национальной валюты, однако в сегодняшних реалиях влияние этого фактора ниже, чем раньше. Все-таки сейчас нет прежних трансграничных перетоков капитала крупных международных фондов. Тем не менее все равно общее снижение уровня безрисковых ставок начинает оказывать давление на курс рубля. Кроме того, в ближайшее время уйдет фактор налогового периода и конвертации средств, связанный с выплатой рублевых дивидендов. В среднесрочной перспективе видим высокие шансы на возвращение курса USD/RUB выше 60 руб./$1", - указывает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.