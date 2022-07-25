Курс рубля может превысить 59 руб./$1 к концу текущей недели - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль может превысить уровень 59 руб./$1 к концу текущей недели, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"На понедельник приходится пик текущего налогового периода, в связи с чем в дальнейшем в течение недели рубль будет тяготеть к ослаблению. Более того, сообщается, что в понедельник могут быть раскрыты подробности нового бюджетного правила, что может дополнительно усилить давление на рубль. На этом фоне к концу недели курс валютной пары USD/RUB может попробовать превысить 59 руб./$1", - указывают эксперты.

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