Котировки нефти могут снизиться до $101,5/барр. в понедельник - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут опуститься до уровня $101,5 за баррель на торгах в понедельник, а затем вероятна стабилизация в пределах $101,5-103 за баррель, полагают аналитики Sber CIB.

Движение доходностей ОФЗ вниз может продолжиться в ближайшие дни, по мнению экспертов инвестбанка, особенно если рубль вновь начнет укрепляться на фоне налоговых платежей, а недельная инфляция останется отрицательной. Дополнительную техническую поддержку рынку может оказать погашение в среду ОФЗ с плавающим купоном.

"Если в понедельник не будет объявлено о начале покупок валюты в ближайшее время (например, если станет известно, что они начнутся лишь осенью или вовсе в следующем году), то рубль продолжит дорожать и при поддержке экспортеров может достичь 56 руб./$1. Если же покупки валюты по новому бюджетному правилу начнутся с августа, то рубль перестанет укрепляться и на этой неделе может ослабеть до 60 руб./$1", - отмечают в Sber CIB.

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