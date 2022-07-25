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25 июля 2022 года 11:24
Котировки нефти могут снизиться до $101,5/барр. в понедельник - Sber CIB
Котировки нефти марки Brent могут опуститься до уровня $101,5 за баррель на торгах в понедельник, а затем вероятна стабилизация в пределах $101,5-103 за баррель, полагают аналитики Sber CIB. Движение доходностей ОФЗ вниз может продолжиться в ближайшие дни, по мнению экспертов инвестбанка, особенно если рубль вновь начнет укрепляться на фоне налоговых платежей, а недельная инфляция останется отрицательной. Дополнительную техническую поддержку рынку может оказать погашение в среду ОФЗ с плавающим купоном. "Если в понедельник не будет объявлено о начале покупок валюты в ближайшее время (например, если станет известно, что они начнутся лишь осенью или вовсе в следующем году), то рубль продолжит дорожать и при поддержке экспортеров может достичь 56 руб./$1. Если же покупки валюты по новому бюджетному правилу начнутся с августа, то рубль перестанет укрепляться и на этой неделе может ослабеть до 60 руб./$1", - отмечают в Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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