Цены на нефть будут находиться под давлением до заседания ФРС в среду - ПСБ

Цены на нефть будут находиться под давлением до заседания ФРС США в среду, 27 июля, но закрепление ниже $98-100 за баррель марки Brent пока не ожидается, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть марки Brent находятся под давлением в отсутствие идей для разворота вверх и в преддверии заседания ФРС США, где ожидается рост ставки на 0,75 п.п. Заседание ЕЦБ, прошедшее на минувшей неделе, где регулятор впервые за 11 лет поднял ставку, усилило опасения в отношении мировой экономики. Сырье, несмотря на все еще неплохой фундаментал (профицит спроса), пока на этом фоне теряет интерес спекулянтов. Статистика по числу буровых установок в США за минувшую неделю сюрпризов не принесла: количество их осталось прежним - 599 штук. Мы полагаем, что до заседания ФРС в среду, 27 июля, цены на нефть будут находиться под давлением, однако закрепления ниже $98-100 за баррель пока не ожидаем, полагая, что этот уровень выступит своеобразной поддержкой", - отмечают эксперты.

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