Возможно снижение цены нефти к $94,55/барр. - "Велес Капитал"

Возможно снижение котировок нефти марок Brent и WTI к уровням $94,55 и $90,58 за баррель соответственно, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Стоимость ближайших фьючерсов на нефть марок Brent и WTI снижаются в понедельник утром. Котировки продолжают отступление от района краткосрочных сопротивлений $107 и $101,50 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в ожидании ужесточения политики ФРС и рисков более ограниченного спроса на нефть, в том числе ввиду перспективы замедления мировой экономики. Судя по всему, коррекционный рост цен на нефть подошел к концу, и теперь котировки вновь будут держать курс на июльские минимумы $94,55 и $90,58 за баррель соответственно", - отмечает эксперт в комментарии.

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