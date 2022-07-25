Доходности 10-летних ОФЗ могут составить 8-8,5% к концу 2022г - ПСБ

Доходности 10-летних рублевых гособлигаций могут составить 8-8,5% на горизонте до конца текущего года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Кривая ОФЗ отреагировала на действия ЦБ снижением на 20-30 б.п., доходность 10-летних бумаг опустилась к 8,83% годовых на торгах в пятницу. Учитывая сохраняющееся пространство для снижения ключевой ставки (регулятор прогнозирует ключевую ставку на уровне 7-8% к концу года, но с учетом высокой вероятности дальнейшего развития дефляционного тренда, более вероятен сценарий в 7%), мы сохраняем цель по доходности 10-летнего бенчмарка на уровне 8-8,5% годовых до конца текущего года", - указывает эксперт в комментарии.

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