Оснований для уверенного разворота вверх у рынка акций РФ пока нет - "Открытие Инвестиции"

Оснований для уверенного разворота вверх у российского фондового рынка пока нет, говорится в комментарии ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.

"Ситуация на внешних рынках негативная. Инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ФРС, опасаясь очередного агрессивного повышения ставки. Предварительная статистика за июль также указывает на начавшийся спад в еврозоне и сильное замедление в США. Соответственно, инвесторы вполне обоснованно опасаются высоких ставок при невнятном экономическом росте, что скажется на доходах корпораций. Для России ситуация остается без изменений. Товары экспорта дешевеют, но остаются дорогими. Евросоюз смягчает условия закупки российской нефти для третьих стран. Однако назвать это позитивом для всего рынка сложно. Поэтому ждем продолжения медленного сползания или консолидацию. · В целом рынок пока не может "нащупать" основание для уверенного разворота вверх", - указывает Кочетков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.