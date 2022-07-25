Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в понедельник - 2050-2100п - ПСБ

Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в понедельник - 2050-2100 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Несмотря на недавний отскок, индекс Мосбиржи все еще выглядит уязвимо. Отсутствие явных идей для роста и низкие объемы торгов препятствуют росту рынка. Наш целевой диапазон для индекса на понедельник составляет 2050-2100 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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