Главные события недели - Sber CIB

ФРС США на текущей неделе примет решение по монетарной политике, выйдут данные по ВВП США за второй квартал 2022 года, а также будут опубликованы недельные индексы потребительских цен и промышленного производства за июнь от Росстата, отмечают аналитики Sber CIB.

25 июля:

- Индекс делового климата Ifo в Германии за июль;

- Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго за июнь;

- Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласа за июль.

26 июля:

- Индекс доверия потребителей от Conference Board за июль;

- Продажи новых домов в США в июне.

27 июля:

- Решение по монетарной политике ФРС США;

- Недельный ИПЦ в России;

- Промышленное производство, оборот розничной торговли и уровень безработицы в России за июнь;

- Индекс потребительских настроений в Германии от GfK на август;

- Заказы на товары длительного пользования в США за июнь.

28 июля:

- ВВП США за второй квартал 2022 года;

- Индекс потребительских цен в Германии за июль.

29 Июля:

- Индекс потребительских цен в еврозоне за июль;

- Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США за июнь;

- ВВП и безработица в Германии за второй квартал 2022 года.

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