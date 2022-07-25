Brent подешевела до $102,39 за баррель

Рынок акций США закрылся в минусе в пятницу. Азиатские рынки акций преимущественно снижаются в начале недели. Цены на нефть опускаются в понедельник.

Американские фондовые индексы снизились по итогам сессии в пятницу, однако зафиксировали лучшее недельное повышение за месяц.

Главным негативным фактором для рынка акций в пятницу стала провальная отчетность компании Snap Inc. (SPB: SNAP). Владелец приложения Snapchat отчитался о росте чистого убытка во втором квартале в 2,8 раза, а руководство компании отказалось предоставить прогноз на третий квартал, сославшись на "неопределенность в отношении условий для рабочей деятельности".

Акции Snap рухнули на 39%, оказав давление на индекс Nasdaq Composite.

"Результаты Snap стали предупреждением для других крупных технологических компаний, получающих значительную долю выручки от рекламы", - сказала старший аналитик Swissquote Ипек Оскардеская.

Кроме того, предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI), рассчитываемого S&P Global, в июле упало до 47,5 пункта с 52,3 пункта месяцем ранее. В том числе в промышленном секторе индикатор снизился до 52,3 с 52,7 пункта, а в секторе услуг - упал до 47 пунктов, что указывает на сокращение деловой активности.

Котировки Twitter (SPB: TWTR) увеличились на 0,8%. Компания зафиксировала чистый убыток в минувшем квартале на фоне неожиданного снижения выручки, которое она объяснила последствиями неопределенности в отношении сделки с Илоном Маском.

Капитализация Verizon Communications (SPB: VZ) упала на 6,7% на новости о сокращении чистой прибыли оператора связи на 10% в апреле-июне. Компания стала лидером снижения в индексе Dow Jones.

Цена бумаг производителя игрушек Mattel Inc. (SPB: MAT) опустилась на 7,1%, несмотря на то, что компания вышла на прибыльный уровень в минувшем квартале, а её выручка превысила прогнозы рынка. По мнению аналитиков, негативную реакцию спровоцировали данные о падении продаж в сегменте игрушек для девочек в США на 20%.

Рыночная стоимость American Express Co. (SPB: AXP) увеличилась на 1,9% после того, как один из лидеров американского рынка пластиковых карт во втором квартале получил выручку и чистую прибыль больше ожиданий рынка, а также улучшил прогноз на год.

Акции нефтесервисной компании Schlumberger (SPB: SLB) подорожали на 4,3% благодаря росту квартальной прибыли и выручки, а также улучшению годового прогноза.

Котировки HCA Healthcare (SPB: HCA), одной из крупнейших в США сетей больниц, подскочили на 11%. Компания снизила чистую прибыль во втором квартале, однако показатель оказался лучше ожиданий рынка.

Значение Dow Jones Industrial Average в пятницу снизилось на 0,43% - до 31899,29 пункта.

Лидерами снижения в индексе, помимо Verizon, стали бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) (-3,5%) и Nike Inc. (SPB: NKE) (-2,2%). В числе лидеров роста, кроме American Express, оказались акции Procter & Gamble Co. (SPB: PG) и International Business Machines (SPB: IBM), подорожавшие на 1,5% и 0,9% соответственно.

Standard & Poor''s 500 понизился на 0,93% - до 3961,63 пункта.

Nasdaq Composite упал на 1,87% и составил 11834,11 пункта.

По итогам минувшей недели в целом индекс Dow вырос на 2%, S&P 500 - на 2,6%, Nasdaq - на 3,3%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются преимущественно в минусе утром в понедельник на опасениях по поводу роста мировой экономики.

Инвесторы опасаются, что усилия ведущих центробанков мира по сдерживанию инфляции могут ослабить темпы роста глобальной экономики. Так, на прошлой неделе Европейский центральный банк повысил все три основные процентные ставки сразу на 50 базисных пунктов, тогда как аналитики в среднем ожидали подъема на 25 б.п.

На этой неделе состоится очередное заседание Федеральной резервной системы, на котором, по мнению участников рынка, ставка будет повышена на 75 б.п., при этом есть опасения, что Федрезерв может решиться на более активное увеличение стоимости заимствований.

Дополнительное давление на азиатские технологические компании оказало падение американского фондового индекса Nasdaq на 1,9% по итогам торгов в прошлую пятницу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК снизился на 0,62%, гонконгский индикатор Hang Seng упал на 0,95%.

Акции китайских энергетических и технологических компаний резко дешевеют на опасениях по поводу роста экономики КНР. Цена бумаг Contemporary Amperex снизилась на 1,8%, BYD Company - на 2,8%, Longi Green Energy - на 2,1%, TCL Zhonghuan - на 3,7%, East Money - на 2%.

Тем временем бумаги девелоперов дорожают на сообщениях в СМИ о том, что власти Китая планируют создать фонд недвижимости объемом до 300 млрд юаней для поддержки сектора. Котировки Poly Developments и China Baoan растут на 3%, Jiangsu Dagang - на максимально возможные 10%.

Акции Alibaba (SPB: BABA) Holdings в ходе торгов в Гонконге дешевеют на 1,5%, рыночная стоимость автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) опускается на 2,8%.

Бумаги China Evergrande падают на 11% на новости об отставке главного исполнительного директора и финансового директора проблемного застройщика.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,8%.

Капитализация сталелитейной компании Tokyo Steel падает на 7,6%. Компания отчиталась о росте чистой прибыли на 87% в минувшем квартале, однако показатель оказался хуже прогнозов рынка - 6,81 млрд иен ($50 млн) против 7,10 млрд иен. Выручка в апреле-июне повысилась на 71%, до 90,65 млрд иен.

Лидерами снижения выступают технологические компании: Keyence (-2,1%), Recruit Holdings (-2,5%), Lasertec (-1,4%), Murata Manufacturing (-1,2%) и Renesas Electronics (-1,6%).

Крупнейшие по капитализации компании Японии также торгуются в минусе: Fast Retailing (-0,4%), Toyota Motor (-1,8%), Sony Group (-2,5%), Nintendo (-1,1%), Shin-Etsu Chemical (-2,9%).

Тем временем южнокорейский индекс Kospi повысился на 0,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в целом стабилен - значение индикатора к 8:17 МСК опустилось менее чем на 0,1%.

Индекс получил поддержку со стороны горнодобывающего сектора: акции BHP Group дорожают на 1,6%, Fortescue Metals - на 2,4%, Rio Tinto - на 1,3%.

Тем временем цена акций ИТ-компаний Xero и Block Inc. (SPB: SQ) снижается на 2-3%, а бумаги Appen рухнули на 13,8%.

Цены на нефть снижаются в понедельник на опасениях трейдеров в отношении перспектив экономического роста и спроса на энергоресурсы в мире.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого американский ЦБ может вновь существенно повысить базовую процентную ставку. Серьезное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом, по мнению многих экспертов, может привести к рецессии в экономике США.

"Нефтяной рынок остается высоко волатильным, однако я ожидаю, что понижательное давление будет сохраняться, - отмечает аналитик Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит агентство Bloomberg. - Заседание ФРС, вероятно, станет очередным напоминанием об экономических сложностях".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $102,39 за баррель, что на $0,81 (0,78%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,66 (0,6%), до $103,2 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,77 за баррель, что на $0,93 (0,98%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,65 (1,7%), до $94,7 за баррель.

Основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран, однако, считает, что спрос на нефть может превысить ожидания даже в случае ослабления экономики США.

Рост потребления в последние годы отставал от среднего уровня за 40 лет из-за коронавирусных ограничений и должен вернуться к нормальным уровням, написал эксперт в Twitter.

Аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Закир, тем временем, полагает, что ограниченное предложение нефти на мировом рынке будет сдерживать снижение цен.

"Стоимость WTI вернется к $100 за баррель, - заявил он. - Баланс рисков, по нашему мнению, говорит в пользу повышения цен, учитывая начавшийся сезон ураганов, который может ограничить добычу в районе Мексиканского залива".