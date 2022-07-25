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25 июля 2022 года 09:27
Рубль, вероятно, будет торговаться на текущей неделе в диапазоне 56-60 руб./$1 - ПСБ
Рубль, вероятно, будет торговаться на текущей неделе в диапазоне 56-60 руб./$1 с ориентиром на верхнюю границу, сообщается в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Текущая неделя, по нашим оценкам, может стать довольно важной для последующей динамики пары доллар/рубль. Во-первых, появится конкретика по бюджетному правилу, которая, впрочем, пока будет носить спекулятивный окрас, а ее реальный эффект можно будет оценить только к середине августа. Тем не менее данная мера может ощутимо ослабить национальную валюту. Также не стоит забывать о заседании ФРС, на котором в случае более резкого повышения ключевой ставки возможно ощутимое ослабление американской валюты, - пишет эксперт. - В то же время окончание налоговых выплат приходится только на середину следующей недели, что будет оказывать поддержку рублю, а по заявлениям ЦБ, пока не наблюдается сигналов к восстановлению инвестиционного импорта в страну. При всем этом технически наблюдается отскок в показателе 10-дневной волатильности пары доллар/рубль, ввиду чего мы склонны полагать, что актуальным диапазоном на текущую неделю выступит 56-60 руб./$1 с ориентиром на верхнюю границу коридора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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