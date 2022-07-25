Рубль, вероятно, будет торговаться на текущей неделе в диапазоне 56-60 руб./$1 - ПСБ

Рубль, вероятно, будет торговаться на текущей неделе в диапазоне 56-60 руб./$1 с ориентиром на верхнюю границу, сообщается в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Текущая неделя, по нашим оценкам, может стать довольно важной для последующей динамики пары доллар/рубль. Во-первых, появится конкретика по бюджетному правилу, которая, впрочем, пока будет носить спекулятивный окрас, а ее реальный эффект можно будет оценить только к середине августа. Тем не менее данная мера может ощутимо ослабить национальную валюту. Также не стоит забывать о заседании ФРС, на котором в случае более резкого повышения ключевой ставки возможно ощутимое ослабление американской валюты, - пишет эксперт. - В то же время окончание налоговых выплат приходится только на середину следующей недели, что будет оказывать поддержку рублю, а по заявлениям ЦБ, пока не наблюдается сигналов к восстановлению инвестиционного импорта в страну. При всем этом технически наблюдается отскок в показателе 10-дневной волатильности пары доллар/рубль, ввиду чего мы склонны полагать, что актуальным диапазоном на текущую неделю выступит 56-60 руб./$1 с ориентиром на верхнюю границу коридора".

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