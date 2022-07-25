Возможно продолжение роста на рынке акций РФ в понедельник - BCS Express

Возможно продолжение роста на российском рынке акций на торгах в понедельник, полагают аналитики BCS Express.

"Индекс Мосбиржи вернулся в районе 2100 пунктов. Возможно, неожиданные итоги заседания ЦБ РФ в прошедшую пятницу станут точкой слома нисходящего тренда в российских акциях. Для подтверждения этого сценария индексу необходимо подняться еще на 3,5%, преодолев важную техническую отметку 2170 пунктов. Пока же этого не произошло, номинально приходится подтвердить общие цели нисходящей тенденции, расположенные в широком диапазоне 1850-2000 пунктов. Важно отметить, что пятничные объемы торгов акциями были скромными, а значит, рынок мог не успеть в полной мере заложить оптимизм от решения ЦБ", - пишет эксперт Василий Карпунин.

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