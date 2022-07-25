Диапазон котировок нефти $99-108/барр. пока остается актуальным - BCS Express

Диапазон котировок нефти марки Brent в $99-108 за баррель может потерять актуальность только в случае серьезного изменения ситуации на рынке, считают эксперты BCS Express.

"Цены на нефть остаются под влиянием двух разнонаправленных повесток: дефицита производственных мощностей и угрозы рецессии из-за роста процентных ставок. На этой неделе в фокусе может быть вторая повестка, что уже отражается в снижении цен в понедельник утром. В середине недели пройдет заседание ФРС США, на котором регулятор примет решение по процентной ставке и представит свое видение дальнейшей монетарной политики, - отмечают эксперты инвестиционной компании в комментарии. - Торговый диапазон $99-108 за баррель нефти марки Brent, в котором котировки находятся с начала месяца, выглядит справедливым и может потерять актуальность только в случае серьезного изменения ситуации на рынке. Так что уже в районе $99-100 покупатели вполне могут перехватить инициативу".

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