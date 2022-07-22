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22 июля 2022 года 19:26

Рынок акций РФ на неделе просел на фоне новых антироссийских санкций Запада и ряда отсечек дивидендов

Рынок акций РФ на неделе просел на фоне новых антироссийских санкций Запада, отсечек дивидендов ряда компаний ("Сургутнефтегаз", "Ростелеком", "Транснефть") и негативных сигналов с внешних площадок на опасениях рецессии; откат сдерживался подросшей нефтью (Brent локально поднималась выше $107 за баррель) и решением ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 8% годовых. Индекс МосБиржи опустился ниже 2100 пунктов, а индекс РТС практически не изменился на фоне укрепления рубля.

По итогам торгов с 18 по 22 июля индекс МосБиржи снизился на 0,6% и составил 2096,75 пункта, индекс РТС потерял 0,01% и достиг 1161,47 пункта на фоне снижения доллара до 56,93 руб./$1 (-0,24 рубля), при этом цена сентябрьской нефти Brent подросла до $104,96 за баррель (+3,8%).

Рынок акций РФ начал неделю с просадки ниже 2100 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля и ожиданий новых антироссийских санкций со стороны ЕС, продажи сдерживались позитивными сигналами с внешних площадок (нефть Brent превысила $105 за баррель). Взлетели акции ФСК (+14,8%) и "Россетей" (+7,7%) на новостях об объединении компаний, а также расписки Ozon (+9,1%) и бумаги "Яндекса"(+3,5%) на заявлениях президента РФ Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым создать в короткие сроки механизмы, позволяющие российским быстрорастущим компаниям, таким как Ozon и "Яндекс", привлекать для своего развития капитал на российских финансовых рынках. Налоговую льготу, стимулирующую инвестиции граждан в ценные бумаги российских эмитентов из высокотехнологичного сектора экономики, предлагается продлить на 5 лет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Это предложение поддержала и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Во вторник рынок акций РФ снизился в район 2070 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля, снижения нефти (из-за ситуации с коронавирусом в Китае) и известий о новых антироссийских санкциях ЕС. Лидировали в откате после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -13,4% "префы"), "Ростелекома" (-8% и -5,6% "префы") и "Транснефти" (-9,1% "префы"), при этом выросли акции "Трубной металлургической компании" (+7,8%) на новостях о планах выплатить дивиденды за первое полугодие.

Группа ММК (-2%) в I полугодии сократила производство стали га 9,5%, во втором квартале объем выплавки стали упал на 7,9%. Подорожали акции Polymetal (+4,1%) на фоне новостей, что компания рассматривает продажу российских активов, для рассмотрения возможной сделки создан спецкомитет совета директоров. Выросли акции "Детского мира" (+2,1%), который во II квартале увеличил общий объем продаж (GMV) на 11,6% в годовом выражении и чистую выручку на 10,5%.

В среду рынок акций РФ умеренно подрос в рамках коррекции, отскок сдерживался ухудшением настроений в Европе, просевшей нефтью и сообщениями о новых антироссийских санкциях Запада. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 2075 пунктов при смешанной динамике blue chips, упали до новых минимумов акции ПАО "СПБ биржа" (-14,3%) на новостях от ЦБ РФ об ограничениях доступа к торговле на бирже неквалифицированных инвесторов. ЦБ РФ планирует временно включить сделки с иностранными бумагами (доступ к которым открыт на "СПБ бирже") в перечень доступных только квалифицированным инвесторам, это предусматривает концепция совершенствования защиты розничных инвесторов, подготовленная регулятором.

В лидерах отката также выступили акции Polymetal (-10,1%). Группа "НЛМК" (-2,6%) с начала года сократила объемы производства приблизительно на 1 млн тонн по сравнению с заложенными ориентирами, заявил председатель совета директоров компании Владимир Лисин, выступая на региональном съезде СПП в Липецке. По его оценке, вся российская металлургия потеряет от 30% до 50% в объемах производства.

Постпреды ЕС в среду согласовали новые санкции в отношении России, речь, в частности, идет о запрете на импорт российского золота.

В четверг рынок акций РФ вновь снизился вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью после повышения ставки ЕЦБ сразу на 50 базисных пунктов, а также на фоне новых антироссийских санкций ЕС; индекс МосБиржи смог удержаться выше 2050 пунктов благодаря ослаблению рубля в преддверии пятничного решения ЦБ РФ по ставке. Лидировали в откате акции Polymetal (-11,8%), выросли бумаги "Русала" (+4,9%), "Аэрофлота" (+3,7%) и "Сургутнефтегаза" (+3,5% и +1,7% "префы").

Polymetal в текущем году, скорее всего, не будет выплачивать дивиденды, хотя решение будет принимать совет директоров на основании результатов компании за I полугодие, заявил в ходе телеконференции глава компании Виталий Несис.

"Северсталь" (-2,8%) во II квартале 2022 года сократила выплавку стали на 18% по сравнению с I кварталом, по итогам полугодия производство стали сократилось на 7%, а загрузка производственных мощностей "Северстали" упала до 75%. Компания также сообщила, что не будет раскрывать финансовые результаты за I и II кварталы.

Газопровод "Северный поток" в соответствии с графиком возобновил с утра четверга транспортировку газа из России в Германию после плановых профилактических работ, проводившихся с 11 июля (объемы прокачки остались на уровне 40% от общей мощности из-за отсутствия турбины Siemens). Великобритания решила ввести в августе запрет на импорт из России угля, а в конце декабря - на импорт нефти. Запрет также касается предоставления технической поддержки, финансовых услуг, связанных с этими товарами.

ЕС в рамках седьмого пакета антироссийских санкций решил упростить транзакции с продукцией российского АПК и транспортировку нефти в третьи страны, обязуется не принимать меры, угрожающие продовольственной безопасности. Также в ЕС сообщили и о смягчении ограничительных мер, касающихся авиационных товаров, что подогрело рост акций "Аэрофлота".

ЕЦБ повысив ставку планирует дальнейшую нормализацию процентных ставок, а также запускает новую программу выкупа облигаций для ограничения фрагментации в еврозоне (механизм Transmission Protection Instrument, TPI). Нефть Brent опустилась в район $104 за баррель на фоне сигналов ослабления спроса на бензин в США из-за роста цен.

Выросли расписки "О'Кей" (+11,3%, до 20,02 рубля) на фоне известий, что совет директоров ритейлера утвердил промежуточные дивиденды за период с 1 января по 21 июня в размере 8,5 млн евро или 0,03159 евро на акцию (отсечка реестра 1 августа).

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вверх по большинству blue chips за счет закрытия части "коротких" позиций игроками после недельного отката, поддержку рынку оказало решение Банка России снизить ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов (до 8% годовых), что превысило ожидания. Продолжили снижение акции Polymetal (-9,2%).

Банк России дал сигнал, что будет оценивать целесообразность снижения ставки во втором полугодии 2022 года. Так, ЦБ РФ ожидает среднюю ключевую ставку до конца 2022 года в диапазоне 7,4-8,0%, тогда как июньский прогноз составлял 8,5-9,5%. ЦБ РФ также сохранил прогноз по инфляции на 2023 году на уровне 5-7%, по-прежнему ждет ее возвращения к цели в 4% в 2024 году. Кроме того, регулятор улучшил прогноз динамики ВВП РФ на 2022г - ЦБ ожидает теперь снижения экономики на 4-6% вместо обозначенных ранее 8-10%.

В период с 18 по 22 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции Polymetal (-25%), SFI (-15%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-13%); лучше рынка оказались бумаги "Россетей" (+16%), "Группы ЛСР" (+11%), ФСК ЕЭС" (+10%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может попытаться развить коррекционный отскок вверх после снижения ключевой ставки ЦБ РФ, также на динамику blue chips могут повлиять геополитические новости, санкционные действия Запада и выходящая статистика. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2000-2150 пунктов, для индекса РТС - 1100-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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