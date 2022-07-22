Рубль подешевел к доллару и евро на фоне неожиданного решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку сильнее прогнозов

Москва. 22 июля. Доллар США и евро укрепились на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль подешевел к бивалютной корзине после неожиданного решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку сильнее прогнозов.

Курс доллара США составил 57,29 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 64,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 58,3 руб./EUR1, подорожав на 1,06 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 82,8 копейки - до 57,75 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", по итогам торгов пятницы рубль понизился к доллару и евро на решении совета директоров Банка России снизить ключевую ставку с 9,5% до 8%, которое стало неожиданным для рынка. Консенсус предусматривал снижение ставки только на 50 б.п., и хотя после публикации 20 июля информации о существенном снижении инфляционных ожиданий населения и о недельной дефляции на уровне почти 0,2% в прогнозах аналитиков стали чаще звучать шаги в 75 и 100 б.п., вариант со 150 пунктами не фигурировал нигде.

В последний раз ставка находилась на уровне 8% в августе-октябре 2014 года.

Это пятое подряд снижение ставки. В конце февраля, реагируя на риски финансовой стабильности в связи с введением жестких антироссийских санкций, ЦБ поднял ставку сразу до 20%. Затем, на фоне постепенного угасания инфляционного импульса и укрепления рубля, который в условиях введенных мер капитального контроля отыгрывал возникший перекос в структуре внешнеторгового баланса, ЦБ трижды снижал ставку с "экстренного" уровня шагами в 3 процентных пункта (до 17%, 14% и 11%). На предыдущем, июньском заседании Банк России снизил ставку на 1,5 п.п., до 9,5%.

Непосредственно перед июльским заседанием совета директоров по ставке Банк России дополнительных сигналов не давал. В конце июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит возможности для снижения ставки. Она отметила изменчивость ситуации и лаги во влиянии решений по денежно-кредитной политике на экономику.

"Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность", - говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

ЦБ отмечает, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. "Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года", - говорится в сообщении.

Банк России понизил прогноз средней ключевой ставки на 2022 год до 10,5-10,8% с ожидавшихся в июне 10,8-11,4%, уточнил на 2023 год - до 6,5-8,5% с июньских 7,0-9,0%, сохранил на 2024 год на уровне 6,0-7,0%, следует из среднесрочного макроэкономического прогноза ЦБ РФ, опубликованного по итогам опорного заседания совета директоров по ставке.

До конца 2022 года ЦБ прогнозирует среднюю ставку в диапазоне 7,4-8,0%, тогда как в июне ожидал ее на уровне 8,5-9,5%.

В предыдущий раз Банк России представил обновленный прогноз средней ключевой ставки по итогам заседания совета директоров в июне, хотя оно и не было опорным.

В апреле ЦБ прогнозировал среднюю ключевую ставку в 2022 году в диапазоне 12,5-14,0%, в 2023 году - 9,0-11,0%, в 2024 году - 6,0-8,0%.

Динамика импорта восстанавливается и в целом соответствует ожиданиям Банка России, однако, что касается инвестиционного импорта, то явных признаков восстановления пока нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Динамика импорта соответствует нашим ожиданиям. После существенного снижения этот показатель начал восстанавливаться", - сказала она. "В основном увеличивается потребительский импорт благодаря налаживанию новых маршрутов поставок. В части промежуточного и инвестиционного импорта пока явных признаков восстановления не заметно", - отметила Набиуллина.

Банк России и правительство обсуждают возможную модификацию бюджетного правила, сообщила глава ЦБ, не став комментировать конкретные параметры.

"Мы сейчас обсуждаем с правительством, с Минфином возможный механизм бюджетного правила. Мы поддерживаем возобновление бюджетного правила, конечно, оно будет модифицировано. На наш взгляд, это важный механизм, который обеспечивает устойчивость экономических параметров, бюджетных параметров, расходы бюджета вне зависимости от того, что происходит с конъюнктурой нефтегазовой", - сказала Набиуллина. "Конкретные параметры до того, как официально о них объявит Минфин, правительство, мне не хотелось бы комментировать", - отметила она.

Она также сообщила, что судебные иски в связи с заморозкой международных резервов РФ находятся в стадии подготовки.

Банк России придерживается своей позиции относительно плавающего курса рубля, не исключая при этом валютных интервенций в рамках бюджетного правила, сообщила Набиуллина. Кроме того, по ее словам, Банк России видит активные меры банков по девалютизации своих балансов.

ЦБ РФ в сентябре будет вынужден продлить ограничения на снятие наличной иностранной валюты, оснований ожидать улучшения ситуации со ввозом валюты в страну нет, также сказала глава ЦБ.

"Те решения недружественных стран, о которых я уже говорила, о запрете ввоза в Россию наличной иностранной валюты, остаются в силе, и при этом наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета и получить сумму в рамках разрешенного лимита $10 тыс. И поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые мы ввели в начале марта", - заявила она.

Население России владеет наличными долларами и евро на сумму около $85 млрд в эквиваленте, добавила Набиуллина. "Даже в самом апокалиптическом сценарии, в самом сложном сценарии, у нас наличные доллары в стране будут обращаться. По нашей оценке, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения только около $85 млрд. Сейчас банки могут продавать, покупать эту валюту, поэтому обращение наличной валюты будет", - сказала Набиуллина.

"Исходя из комментария ЦБ РФ, решение было принято на основе текущего уровня инфляции в стране - регулятор видит ее снижение и, соответственно, снижает ключевую ставку. Кроме того, уменьшение ключевой ставки означает удешевление денег для бизнеса, что, в целом, должно подстегнуть деловую активность в стране и помочь бизнесу, который был вынужден диверсифицировать и перераспределять потоки поставок, исходя из нынешней экономической реальности. Делать долгосрочные прогнозы по курсу рубля в настоящее время сложно, так как, в теории, снижение ключевой ставки, как правило, отрицательно влияет на курс любой валюты, но сейчас на курс рубля оказывают влияние в большей мере геополитические факторы, нежели экономические", - говорит операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

"Рубль сначала "эмоционально" ослаб на самом решении, но прямое влияние здесь по-прежнему ограничено. Его краткосрочная динамика будет определяться потоками. Налоги и дивиденды еще впереди, что обеспечит некоторую поддержку рублю, но динамика последних дней позволяет предположить, что рынок нацеливается на дальнейшее ослабление валюты, ориентируясь на опыт последних двух месяцев. Поэтому в ближайшие недели рубль может вернуться к 60 за доллар или чуть выше. Волатильность будет оставаться высокой", - отмечает директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

"Рубль отреагировал на более решительное смягчение монетарной политики резкой просадкой, символически обновив дневной минимум, но затем вновь отскочил, пытаясь развить восстановление. Обращает на себя внимание увеличение оборотов торговли юанем на нашем рынке. Вчера объем торгов валютной парой "юань-рубль" в очередной раз обновил исторический рекорд, превысив 56 млрд руб. Сегодня обороты пары превышают показатель некогда второй по популярности пары "евро-рубль", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефтяные котировки возобновили повышение вечером в пятницу. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК в пятницу составляет $105,09 за баррель, что на 1,78% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,19 за баррель, что на 0,87% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подешевела на 2,9%, WTI - на 3,5%.

Главным опасением для мировых рынков, и рынок нефти не является исключением, остаются перспективы глобальной экономики. Многие аналитики прогнозируют, что сочетание высокой инфляции, сохраняющихся проблем с цепочками поставок и растущих процентных ставок может привести к рецессии в США, еврозоне и других ведущих экономиках мира в этом году или в следующем.

Накануне сюрприз для рынков преподнес Европейский центральный банк, повысивший процентные ставки впервые за 11 лет, причем подъем оказался вдвое больше ожиданий.

Тем временем ливийская госкомпания National Oil Corp. сообщила о возобновлении нефтедобычи на месторождениях, где работы ранее были приостановлены из-за форс-мажора.

Дополнительным негативным фактором для нефтяных котировок стали обнародованные в среду данные, указавшие на рост запасов бензина в США на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Вместе с тем средний показатель потребления бензина в Штатах за последние четыре недели показал, что подъем цен на топливо ограничил его потребление до уровня двухлетней давности, отмечает агентство Bloomberg.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 91,34 копейки, до 57,3917 руб./$1, и увеличил курс евро на 64,75 копейки, до 57,7608 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 1,0482 рубля по отношению к четвергу и составил 57,3992 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 91,44 копейки и составил 57,4319 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 385,004 млн, из которых $1 млрд 225,044 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 159,96 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 69,6 копейки, до 57,6965 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 66,14 копейки, до 57,8595 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 241,695 млн, из которых EUR532,787 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR708,908 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 8 б.п. - до 9,46% годовых. Ставка на срок 1 месяц отступила на 6 б.п. - до 9,47% годовых, ставка на срок 3 месяца понизилась на 8 б.п. - до 9,5% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 10 б.п. - до 9,5% годовых.