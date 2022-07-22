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22 июля 2022 года 19:13

Рынок акций РФ в пятницу подрос на внешнем оптимизме и снижении ставки ЦБ РФ

Москва. 22 июля. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх на фоне улучшения внешней конъюнктуры и снижения ключевой ставки Банка России сразу на 150 базисных пунктов (до 8% годовых), индекс МосБиржи отскочил выше 2090 пунктов во главе с бумагами финансовых и нефтяных компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2096,75 пункта (+2,1%), индекс РТС - 1161,47 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,8%.

Доллар подрос до 56,93 рубля (+0,28 рубля), днем курс поднимался к 58,65 руб./$1.

За неделю индексы РТС и МосБиржи просели на 0,01-0,6%, доллар подешевел на 0,24 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+5,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+5,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+4,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,1%), "Московской биржи" (+3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,7% и +2,9% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,3% и +0,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-9,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%).

Банк России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку сильнее рыночных ожиданий и дал сигнал, что будет оценивать целесообразность снижения ставки во втором полугодии 2022 года. Так, ЦБ РФ ожидает среднюю ключевую ставку до конца 2022 года в диапазоне 7,4-8,0%, тогда как июньский прогноз составлял 8,5-9,5%.

ЦБ РФ также сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%, по-прежнему ждет ее возвращения к цели в 4% в 2024 году. Кроме того, регулятор улучшил прогноз динамики ВВП РФ на 2022 год - ЦБ ожидает теперь снижения экономики на 4-6% вместо обозначенных ранее 8-10%.

Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по профициту счета текущих операций РФ до $243 млрд со $145 млрд.

Как отмечают аналитики ИК "Ренессанс Капитал", неожиданное снижение ставки ЦБ РФ на 150 б.п. ограничивает потенциал для дальнейшего сокращения ставки в 2022 году, однако оставляет его для 2023 года.

Снижение ставки ЦБ было вызвано двумя факторами - текущей динамикой инфляции и инфляционными ожиданиями. В июле наблюдается второй месяц дефляции, в то время как август-сентябрь - традиционно благоприятные месяцы для динамики цен. Это нашло отражение в понижении прогноза по инфляции в 2022 году со стороны регулятора до 12-15%. В дополнение к этому Банк России указывает на существенное снижение инфляционных ожиданий в июле (данные по ним пока не опубликованы). Теперь прогноз по ключевой ставке на конец 2022 года снизился до 7,5% (с 8,0%) и сохраняется на уровне 6,5% на конец 2023 года, полагают эксперты "Ренессанс Капитала".

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, поддержку покупателям оказали ослабление рубля, улучшение общерыночного сантимента и решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки. Фундаментально это позитивно для акций банков и потребительского сектора, а также бумаг компаний с высокой долговой нагрузкой, в частности, в IT секторе.

В начале следующей недели можно ожидать сохранения нестабильного и неустойчивого внешнего фона, а на российском рынке - преимущественно боковой динамики. В приоритете внимания инвесторов останутся сигналы регуляторов - на очереди решение по ставке Федрезерва (27 июля). Индекс МосБиржи в понедельник будет формироваться в пределах 2020-2150 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Research" Андрея Кочеткова, радикальное снижение ставки ЦБ РФ повышает привлекательность акций.

Акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2%) подросли после того, как Евросоюз не стал вводить санкции против российского поставщика титана. Европейский Airbus на две трети зависит от российских титановых поставок по сравнению с одной третью у американского Boeing. Акции "Газпрома" восстанавливают потери на фоне возобновления перекачки газа в Европу по "Северному потоку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российская сторона виновна в проволочках с возвращением турбины Siemens после профилактического ремонта газопровода. Также подорожали бумаги "НОВАТЭКа" - компания пока избегает каких-либо санкционных действий со стороны Евросоюза, так как ее продукция во многом зафрактована на годы вперед, как азиатскими, так и европейскими потребителями. В условиях дефицита газа в Европе блокировка поставок СПГ "НОВАТЭКа" могла бы стать последней каплей, отделяющей Европу от энергетического кризиса.

Радикальное решение ЦБ РФ по снижению ставки частично обусловлено желанием Минфина РФ вернуться на рынок заимствования. При ставке выше 8,0% ведомство не считало рациональным проводить размещения облигаций федерального займа. Соответственно, ставка на уровне 8,0% вновь открывает окно возможностей для размещения, полагает аналитик.

Европейские индексы акций растут на фоне снижения перспективы повышения ставки ЕЦБ. Поводом для этого стали весьма слабые предварительные индексы деловой активности за июль, отмечает Кочетков.

По оценке ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, рынок акций РФ в пятницу отскочил от локального минимума, который был достигнут накануне. Особым спросом пользовались бумаги финансовых компаний на фоне снижения ставки ЦБ РФ. Это позволит увеличить привлекательность ипотечных и потребительских кредитов для населения, что положительно скажется на финансовых показателях банков. Благодаря снижению ставки подорожали также бумаги девелоперов.

Сектор горной добычи и металлургии снизился по итогам дня из-за обвала акций крупнейших золотодобытчиков на фоне введения эмбарго ЕС на золото и ювелирные украшения из России. Дополнительный негативный эффект для расписок Polymetal оказывает недавняя публикация слабых операционных результатов за II квартал и возможное выделение российских активов. Акции "ВСМПО-Ависма" пользовались спросом после новостей о том, что ЕС в последний момент не включил компанию в седьмой пакет санкций из-за высокой потребности Airbus в российском титане.

Несмотря на отскок, индекс МосБиржи все еще выглядит уязвимо. Говорить о развитии восстановлении пока слишком рано, о чем свидетельствуют невысокие объемы торгов. Целевой диапазон для индекса МосБиржи на начало следующей недели - 2100-2200 пунктов, полагает Головинов.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной после выхода данных по инфляции в Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,3%), но проседают Штаты (индексы теряют 0,2-1,6% во главе с Nasdaq).

Потребительские цены в Японии в июне увеличились на 2,4% в годовом выражении после майского роста на 2,5%, который стал максимальным за 7,5 лет.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в июне увеличились на 2,2% в годовом выражении, так же как и в мае. Показатель превысил 2%-ный целевой уровень центробанка третий месяц подряд. Темпы роста были максимальными с марта 2015 года. Эксперты в среднем также прогнозировали базовую инфляцию на уровне 2,2%, сообщает Trading Economics.

В пятницу утром в Великобритании вышли данные о розничных продажах за июнь, которые снизились на 0,1% при прогнозах сокращения на 0,2%.

На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу вернулись к росту после локальной коррекции утром. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $104,96 за баррель (+1,1% и -2,9% в четверг), сентябрьская цена WTI - $97,02 за баррель (+0,7% и -3,5% накануне).

Давление на котировки в ходе прошлой сессии в том числе оказали ослабление спроса в США и ускорение поставок из Ливии.

Опасения по поводу рецессии в мировой экономике уронили в течение июля цены на Brent на 7%. Отраслевые аналитики, опрошенные "Интерфаксом", убеждены, что котировки упадут еще на несколько долларов и останутся на таком уровне до конца 2022 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли расписки Cian (MOEX: CIAN) (+10,2%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+5,4%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,2%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+3,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,4%), продолжился на новостях о дивидендах рост расписок "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+3,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,8%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,7%), бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 24,27 млрд рублей (из них 5,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,42 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,09 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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