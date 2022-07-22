Цены евробондов РФ заметно выросли за неделю, суверенные спреды сузились

Москва. 22 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций заметно выросли за неделю благодаря как росту спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, так и сильному торговому балансу РФ, что в итоге ведет к заметному превышению объема поступления валюты в страну над спросом на нее. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене за пять дней, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту суверенных евробондов России сформировалась в первый же торговый день недели на фоне усиления "аппетита к риску" на мировых рынках капитала в условиях снижения опасений относительно ускорения темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Представители американского ЦБ сигнализировали о том, что, вероятно, повысят ставку на 75 базисных пунктов по итогам июльского заседания в рамках усилий по борьбе с ускорением инфляции. Таким образом, регулятор повысит ставку на 75 базисных пунктов второе заседание подряд (в июне Федрезерв повысил ставку на такую же величину впервые с 1994 года).

Неделей ранее, после публикации в США данных о росте потребительских цен в июне до 9,1% в годовом исчислении (максимум почти за 41 год, с ноября 1981 года) против 8,6% в мае, некоторые представители руководства ФРС не исключали возможности повышения ставки в июле на 100 базисных пунктов. В середине месяца трейдеры оценивали в 85% вероятность подъема ставки сразу на 100 базисных пунктов на заседании 26-27 июля с текущего уровня в 1,5-1,75% годовых. Теперь же эта вероятность заметно снизилась.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 19-20 июля отличалась смешанными настроениями, при этом активность участников рынка несколько снизилась по сравнению с началом недели. Инвесторы продолжали переоценивать в сторону снижения вероятность повышения ставки Федрезерва сразу на 100 базисных пунктов на июльском заседании, а также находились в ожидании объявления итогов июльского заседания Европейского ЦБ, запланированного на четверг.

Во второй половине недели тенденция к ценовому росту как на глобальном долговом рынке, так и в секторе отечественных евробондов, возобновилась благодаря в целом позитивным итогам заседания ЕЦБ, который впервые за 11 лет повысил процентные ставки, причем сразу на 50 базисных пунктов. Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 0,5% годовых, ставка по депозитам равняется нулю, а ставка по маржинальным кредитам - 0,75% годовых. Кроме того, ЕЦБ сообщил, что запускает новую программу выкупа облигаций для ограничения фрагментации в еврозоне. Новый антикризисный механизм Transmission Protection Instrument (TPI) будет способствовать сокращению разрыва в стоимости заимствований для различных государств еврозоны.

Риски для инфляционного прогноза остаются смещенными в сторону повышения и усиливаются, особенно в краткосрочной перспективе, сказала председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания. По ее словам, потребительские цены останутся на высоком уровне на протяжении некоторого времени в связи со стабильно высокими ценами на энергоносители и продукты питания, а также из-за ослабления курса евро. Лагард также отметила, что ЕЦБ по-прежнему готов скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе.

Поддержку котировкам как US Treasuries, так и всех еврооблигаций развивающихся стран, в последний день недели оказала опубликованная в США статистика, снизившая вероятность агрессивного повышения ставки ФРС. Так, предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI), рассчитываемого S&P Global, в июле упало до 47,5 пункта с 52,3 пункта месяцем ранее. В том числе в промышленном секторе индикатор снизился до 52,3 с 52,7 пункта, а в секторе услуг - упал до 47 пунктов, что указывает на сокращение деловой активности.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 16,7%, до 38,02% от номинала (их доходность снизилась на 231 базисный пункт - до 16,14% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 25,8%, до 37,67% от номинала (их доходность снизилась на 343 базисных пункта - до 15,86% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 332 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за пять дней 24,3%, подорожав до 35,88% от номинала (его доходность снизилась на 297 базисных пунктов, до 14,6% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 24,6%, до 36,37% от номинала (их доходность снизилась на 748 базисных пунктов - до 35,83% годовых), с погашением в 2027 году - на 18,3%, подорожав до 37,4% от номинала (их доходность снизилась на 437 базисных пунктов - до 27,76% годовых), с погашением в 2029 году - на 18,7%, до 36,15% от номинала (их доходность снизилась на 365 базисных пунктов - до 23,74% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 41,4%, до 52% от номинала (его доходность снизилась на 43 процентных пункта - до 73,17% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 31,1%, составив 41,33% от номинала (их доходность снизилась на 23,1 процентного пункта - до 57,77% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Значимым событием для мировых долговых рынков станут итоги двухдневного (26-27 июля) заседания Федрезерва США, на котором процентная ставка может быть повышена на очередные 75 базисных пунктов, а также заявления представителей американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.