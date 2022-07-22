Рекомендация для акций Северстали - "слабее рынка" - "Финам"

Рекомендация для акций "Северстали" в сложившихся условиях - "слабее рынка", сообщается в комментарии инвестиционной компании "Финам".

"Северсталь" после перерыва в 1К22 раскрыла производственные результаты за 2К22 и 1П22. Динамика результатов компании, попавшей под жесткие санкции, оказалась предсказуемо негативной, но пока они выглядят лучше, чем можно было бы ожидать на фоне операционного отчета "ММК" и прозвучавших заявлений руководства "НЛМК", а также с учетом того, что "Северсталь" полностью потеряла свой экспорт в ЕС, который в 2021 году принес ей 34% выручки. Впрочем, как компании справляются с кризисом, можно будет увидеть только в динамике, которая проявится по итогам 3К22. На вторую половину года, как мы полагаем, придется "дно" кризиса с последующей стабилизацией положения дел в металлургической отрасли, - пишет аналитик Алексей Калачев. - Следует также учесть, что одновременно с сокращением объемов значительно упали цены на металлопродукцию, плюс чрезмерное укрепление курса рубля, плюс увеличенная в 2022 году налоговая нагрузка на отрасль - все это сильно снижает рентабельность металлургов. В сложившихся условия мы в целом оцениваем сектор черной металлургии на фондовом рынке на уровне "хуже рынка". Наш рейтинг по акциям "Северстали" - "слабее рынка".

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