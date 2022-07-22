Вероятно дальнейшее повышение спроса на корпбонды - "Фридом Финанс"

Вероятно дальнейшее повышение спроса на российские корпоративные облигации, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Банк России снизил ключевую ставку сильнее, чем предполагало большинство экспертов. Основные причины для резкого смягчения монетарной политики - уверенное снижение инфляции и инфляционных ожиданий, а также необходимость стимулировать экономику, поскольку спад деловой активности преодолевается медленно. На этот раз регулятор не выражает полной уверенности в снижении ставки на дальнейших заседаниях. Фактически ставка уже на полпроцентных пункта ниже, чем в начале года, и, скорее всего, цикл смягчения монетарной политики на ближайшие полгода завершен. Во втором полугодии нельзя исключать новой волны роста инфляции в случае сокращения объемов внешней торговли. Внешние вызовы экономика преодолевает, но на устойчивый рост удастся выйти еще не скоро. Можно ожидать дальнейшего увеличения спроса на корпоративные облигации, ставки купона по ним будут на 2-4% выше, чем по ОФЗ, что будет делать их привлекательными на фоне снижения инфляции и относительно стабильного рубля", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.