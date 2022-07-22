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22 июля 2022 года 15:44

Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне неожиданного решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку сильнее прогнозов

Москва. 22 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине после неожиданного решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку сильнее прогнозов.

Курс доллара США составил 57,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,05 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 57,79 руб./EUR1, подорожав на 55 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 82,36 копейки - до 57,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро днем в среду после заседания совета директоров Банка России, снизившего ключевую ставку с 9,5% до 8%. Решение регулятора стало неожиданным для рынка. Консенсус предусматривал снижение ставки только на 50 б.п., и хотя после публикации 20 июля информации о существенном снижении инфляционных ожиданий населения и о недельной дефляции на уровне почти 0,2% в прогнозах аналитиков стали чаще звучать шаги в 75 и 100 б.п., вариант со 150 пунктами не фигурировал нигде.

В последний раз ставка находилась на уровне 8% в августе-октябре 2014 года.

Это пятое подряд снижение ставки. В конце февраля, реагируя на риски финансовой стабильности в связи с введением жестких антироссийских санкций, ЦБ поднял ставку сразу до 20%. Затем, на фоне постепенного угасания инфляционного импульса и укрепления рубля, который в условиях введенных мер капитального контроля отыгрывал возникший перекос в структуре внешнеторгового баланса, ЦБ трижды снижал ставку с "экстренного" уровня шагами в 3 процентных пункта (до 17%, 14% и 11%). На предыдущем, июньском заседании Банк России снизил ставку на 1,5 п.п., до 9,5%.

Непосредственно перед июльским заседанием совета директоров по ставке Банк России дополнительных сигналов не давал. В конце июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит возможности для снижения ставки. Она отметила изменчивость ситуации и лаги во влиянии решений по денежно-кредитной политике на экономику.

"Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность", - говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

ЦБ отмечает, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. "Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года", - говорится в сообщении.

Банк России понизил прогноз средней ключевой ставки на 2022 год до 10,5-10,8% с ожидавшихся в июне 10,8-11,4%, уточнил на 2023 год - до 6,5-8,5% с июньских 7,0-9,0%, сохранил на 2024 год на уровне 6,0-7,0%, следует из среднесрочного макроэкономического прогноза ЦБ РФ, опубликованного по итогам опорного заседания совета директоров по ставке.

До конца 2022 года ЦБ прогнозирует среднюю ставку в диапазоне 7,4-8,0%, тогда как в июне ожидал ее на уровне 8,5-9,5%.

В предыдущий раз Банк России представил обновленный прогноз средней ключевой ставки по итогам заседания совета директоров в июне, хотя оно и не было опорным.

В апреле ЦБ прогнозировал среднюю ключевую ставку в 2022 году в диапазоне 12,5-14,0%, в 2023 году - 9,0-11,0%, в 2024 году - 6,0-8,0%.

"Судя по всему, основным фактором сегодняшнего решения ЦБ послужила крайне позитивная динамика инфляции. Несмотря на то, что значительную часть дезинфляционных тенденций, как мы отмечали, сейчас обеспечивают временные факторы (например, дешевеющие фрукты и овощи, а также коррекция цен на широкий круг товаров после скачкообразного их подорожания в первые недели кризиса), ожидания ЦБ по инфляции заметно улучшились с предыдущего заседания по ключевой ставке. (. . .) В числе важных рисков по-прежнему остается дефицит импортных товаров (который может стать более явным по мере истощения запасов), а также снижение ставок по кредитам и депозитам, в результате чего потребительский спрос перестанет оказывать дезинфляционное воздействие. Пока, впрочем, ЦБ, судя по всему, не рассматривает эти факторы как базовый вариант развития событий, а потому, при прочих равных, стоит ждать дальнейшего снижения ключевой ставки (наш прогноз мы ставим на пересмотр)", - полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Исходя из комментария ЦБ РФ, решение было принято на основе текущего уровня инфляции в стране - регулятор видит ее снижение и, соответственно, снижает ключевую ставку. Кроме того, уменьшение ключевой ставки означает удешевление денег для бизнеса, что, в целом, должно подстегнуть деловую активность в стране и помочь бизнесу, который был вынужден диверсифицировать и перераспределять потоки поставок, исходя из нынешней экономической реальности. Делать долгосрочные прогнозы по курсу рубля в настоящее время сложно, так как, в теории, снижение ключевой ставки, как правило, отрицательно влияет на курс любой валюты, но сейчас на курс рубля оказывают влияние в большей мере геополитические факторы, нежели экономические", - говорит операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

"Рубль сначала "эмоционально" ослаб на самом решении, но прямое влияние здесь по-прежнему ограничено. Его краткосрочная динамика будет определяться потоками. Налоги и дивиденды еще впереди, что обеспечит некоторую поддержку рублю, но динамика последних дней позволяет предположить, что рынок нацеливается на дальнейшее ослабление валюты, ориентируясь на опыт последних двух месяцев. Поэтому в ближайшие недели рубль может вернуться к 60 за доллар или чуть выше. Волатильность будет оставаться высокой", - отмечает директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Нефтяные котировки начали снижаться в ходе торгов в пятницу на опасениях по поводу роста мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 МСК в пятницу составляет $102,97 за баррель, что на 0,86% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,16 за баррель, что на 1,24% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подешевела на 2,9%, WTI - на 3,5%.

Главным опасением для мировых рынков, и рынок нефти не является исключением, остаются перспективы глобальной экономики. Многие аналитики прогнозируют, что сочетание высокой инфляции, сохраняющихся проблем с цепочками поставок и растущих процентных ставок может привести к рецессии в США, еврозоне и других ведущих экономиках мира в этом году или в следующем.

Накануне сюрприз для рынков преподнес Европейский центральный банк, повысивший процентные ставки впервые за 11 лет, причем подъем оказался вдвое больше ожиданий.

Тем временем ливийская госкомпания National Oil Corp. сообщила о возобновлении нефтедобычи на месторождениях, где работы ранее были приостановлены из-за форс-мажора.

Дополнительным негативным фактором для нефтяных котировок стали обнародованные в среду данные, указавшие на рост запасов бензина в США на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей. Вместе с тем средний показатель потребления бензина в Штатах за последние четыре недели показал, что подъем цен на топливо ограничил его потребление до уровня двухлетней давности, отмечает агентство Bloomberg.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 8 б.п. - до 9,46% годовых. Ставка на срок 1 месяц отступила на 6 б.п. - до 9,47% годовых, ставка на срок 3 месяца понизилась на 8 б.п. - до 9,5% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 10 б.п. - до 9,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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