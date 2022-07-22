Потенциала роста котировок бумаг Polymetal пока нет - "Мои Инвестиции"

Потенциала роста котировок бумаг Polymetal при текущем курсе рубля и ценах на золото нет, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции"

"При текущих курсе рубля и ценах на золота мы не видим потенциала для роста котировок акций Polymetal. Не ожидаем дивидендных выплат в текущем году как по инфраструктурным (не все акционеры смогут получить дивиденды), так и по финансовым причинам (ожидаем, что по результатам года у компании может быть отрицательных денежный поток из-за увеличения издержек и роста оборотного капитала). При возвращении курса рубля и цены золота на уровни начала года бумаги Polymetal будут иметь значительный потенциал роста котировок, однако даже в этом случае преградой будет неопределенность относительно корпоративной структуры", - пишут эксперты в комментарии.

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