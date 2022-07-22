"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Snap Inc. с прогнозной стоимостью $16,5 за штуку на июнь 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Социальная сеть Snap представила отчет по результатам второго квартала 2022 года. По словам СЕО компании Эвана Шпигеля, финансовые результаты не отражают реальные перспективы и возможности компании и продиктованы внешними условиями. Snap продолжит реализацию долгосрочной стратегии и сохранит акцент на инновациях: планируется активное развитие платформы дополненной реальности, расширение партнерской экосистемы и функционала для рекламодателей. Эмитент также продолжит развивать рекламу с прямым откликом. Менеджмент задумался и о генерации новых источников дохода для диверсификации выручки. Snap не стала публиковать прогноз на третий квартал из-за высокой неопределенности. Но совет директоров одобрил buyback на $500 млн сроком на 12 месяцев, хотя вряд ли это затмит собой существующие проблемы и улучшит настроения инвесторов", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

"В мае, когда Эван Шпигель дал плохие прогнозы, цена акций обвалилась на 43% за один день, что позволяет говорить о том, что перед публикацией отчета весь негатив уже был учтен. Тем не менее на пост-маркете котировки теряют почти 30%. С учетом динамики на пост-маркете акции находятся на уровне "ковидного дна" (март 2020 года). Но с того момента бизнес Snap существенно вырос и окреп, поэтому мы считаем текущие уровни неоправданно низкими, а акции перепроданными. Snap может служить ярким примером тому, что текущая экономическая обстановка неблагоприятна для акций роста, а потому и инвесторы такие бумаги сейчас избегают", - пишет эксперт.

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