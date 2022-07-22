Рынок акций РФ утром скорректировался вверх во главе с Яндексом, продолжает дешеветь Polymetal

Москва. 22 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу скорректировался вверх по большинству blue chips за счет закрытия части "коротких" позиций игроками после недельного отката, лидируют в росте акции "Яндекса" и продолжают дешеветь акции Polymetal.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2075,22 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1143,62 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,6%.

Доллар подрос до 57,61 рубля (+0,96 рубля).

Выросли акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,2% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%).

Подешевели акции Polymetal (-5,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций пытается подрасти в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке, надеясь на оптимистичные комментарии регулятора. Важно, что снижение ставки ЦБ РФ уже ожидаемо, поскольку смягчение ДКП будет способствовать росту привлекательности акций кроме других вариантов инвестиций в виде депозитов и облигаций.

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Research" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу достаточно спокойный, если не обращать внимания на китайский рынок. Нефть дорожает, что предполагает отскок в бумагах российского сектора нефти и газа, а также психологическую поддержку рублю.

Однако в ход торгов вновь может вмешаться фактор валютных покупок Минфина РФ или операции банков по конвертации валют. В любом случае, валютные торги становятся менее предсказуемыми, хотя основные причины для укрепления рубля сохраняются. На следующей неделе пройдут пиковые налоговые платежи, а торговый баланс остается столь же сильным, констатирует аналитик.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, по ожиданиям рынка, ЦБ РФ в пятницу снизит ставку на 0,5 п.п., однако не исключено, что в свете дефляции и крепкого рубля регулятор пойдет на более решительный шаг, вплоть до уменьшения ставки на 1 п.п.

В целом, индекс МосБиржи сохраняет нисходящий тренд, и признаков слома его пока не видно. Не стоит особо полагаться, что отметка 2000 пунктов остановит падение. Покупателей акций будет немного, пока не появятся признаки остановки падения. Однако в пятницу можно ожидать сокращения "шортов" в преддверии выходных, отскоку может помочь растущая нефть, полагает Антонов.

В США накануне индексы выросли на 0,5-1,4% благодаря лучшим, чем ожидалось, квартальным финпоказателям крупных компаний. За второй квартал уже отчитались около 18% компаний, входящих в индекс S&P 500, и результаты 71% из них превысили прогнозы рынка, согласно данным FactSet.

Также инвесторы оценивали итоги заседания ЕЦБ, на котором регулятор повысил процентные ставки впервые за 11 лет (причем сразу на 50 базисных пунктов) и сообщил о запуске новой программы выкупа облигаций для ограничения фрагментации в еврозоне. Новый антикризисный механизм Transmission Protection Instrument (TPI) будет способствовать сокращению разрыва в стоимости заимствований для различных государств еврозоны.

Аналитики отмечают, что подъем ставок в еврозоне может повысить курс евро в паре с долларом, что станет позитивным фактором для американских компаний, получающих значительную долю выручки в Европе, пишет MarketWatch.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной после выхода данных по инфляции в Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,3,4%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,5%).

Потребительские цены в Японии в июне увеличились на 2,4% в годовом выражении после майского роста на 2,5%, который стал максимальным за 7,5 лет.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в июне увеличились на 2,2% в годовом выражении, также как и в мае. Показатель превысил 2%-ный целевой уровень центробанка третий месяц подряд. Темпы роста были максимальными с марта 2015 года. Эксперты в среднем также прогнозировали базовую инфляцию на уровне 2,2%, сообщает Trading Economics.

В пятницу утром в Великобритании вышли данные о розничных продажах за июнь, которые снизились на 0,1% при прогнозах сокращения на 0,2%.

На нефтяном рынке цены в пятницу на европейской сессии возобновили снижение. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $103,49 за баррель (-0,4% и -2,9% в четверг), сентябрьская цена WTI - $95,91 за баррель (-0,5% и -3,5% накануне).

Давление на котировки в ходе прошлой сессии в том числе оказали ослабление спроса в США и ускорение поставок из Ливии.

Опасения по поводу рецессии в мировой экономике уронили в течение июля цены на Brent на 7%. Отраслевые аналитики, опрошенные "Интерфаксом", убеждены, что котировки упадут еще на несколько долларов и останутся на таком уровне до конца 2022 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" на новостях о дивидендах продолжился рост расписок "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+7,7%), также растут акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+6,5%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+3,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,9%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,87 млрд рублей (из них 1,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 927,69 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 409,73 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").