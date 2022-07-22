BCS Express понизил прогнозную цену бумаг Pinduoduo до $61

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость бумаг китайской торговой платформы Pinduoduo с $80 до $61 за штуку, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Pinduoduo отчиталась лучше ожиданий рынка за 1К22. Менеджмент эмитента отмечает, что рынок не должен ожидать высоких темпов роста при текущих масштабах бизнеса, а в прибылях может сохраняться неустойчивость ввиду роста инвестиций в R&D и онлайн-платформу (рынок ожидает темпы роста выручки компании 17% в текущем году и 24% в следующем). Компания также отметила, что будет повышать качество обслуживания клиентов (в том числе уменьшать время доставки товаров), а take rate (доля выручки в GMV компании) не будет являться приоритетом. В прошлом году компания объявила об инвестициях в размере $1,5 млрд на развитие сельского хозяйства страны - данная инициатива пока находится в ранней стадии. Учитывая ожидаемые темпы роста и прибыльность бизнеса, мы понижаем целевую цену с $80 до $61 (потенциал роста составляет 12%) и сохраняем рекомендацию "покупать", - указывают эксперты.

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