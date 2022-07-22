ПСБ рекомендует воздержаться от покупок акций компаний черной металлургии на рынке РФ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют в настоящее время воздержаться от покупок акций компаний черной металлургии на российском фондовом рынке, сообщается в обзоре.

"Северсталь" представила ожидаемо негативные результаты за второй квартал 2022 года, однако после операционных результатов "ММК", мы ожидали более резкого снижения производства у "Северстали" ввиду большей ориентированности на экспортные рынки, а также подверженности санкционному давлению. Склонны полагать, что третий квартал текущего года будет еще хуже для сталелитейщиков на фоне чересчур крепкого рубля, проблем с экспортом у предприятий, относительно дорогого сырья, а также пониженного спроса. От покупки акций представителей черной металлургии на данный момент рекомендуем воздержаться", - пишут эксперты.

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