Котировки нефти могут вырасти до $107,5/барр. на торгах в пятницу - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $107,5 за баррель в течение торговой сессии в пятницу, полагают аналитики Sber CIB.

Также, по мнению экспертов, возможно укрепление рубля до отметок 55-56 руб./$1 в пятницу.

"До решения Банка России по ключевой ставке торги ОФЗ, скорее всего, будет проходить в боковом тренде. Если ставка будет снижена значительнее, чем предполагает консенсус-прогноз, доходности ОФЗ продолжат падать", - отмечают в инвестбанке.

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