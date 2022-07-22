Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около 2020-2080п в пятницу - ПСБ

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи вблизи уровней 2020-2080 пунктов на торгах в пятницу на фоне царящей безыдейности и отсутствия значимых новостей, факторов для разворота рынка акций пока по-прежнему не видно, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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