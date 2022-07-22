Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; при этом поддержку рынку могут оказать итоги очередного заседания ЦБ РФ, на котором ключевая ставка может быть снижена на 50-100 базисных пунктов (до 9-8,5% годовых), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг благодаря лучшим, чем ожидалось, квартальным финпоказателям крупных компаний. За второй квартал уже отчитались около 18% компаний, входящих в индекс S&P 500, и результаты 71% из них превысили прогнозы рынка. Также инвесторы оценивали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором регулятор повысил процентные ставки впервые за 11 лет, причем сразу на 50 базисных пунктов). Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 0,5% годовых, ставка по депозитам равняется нулю, а ставка по маржинальным кредитам - 0,75% годовых.

Кроме того, ЕЦБ сообщил, что запускает новую программу выкупа облигаций для ограничения фрагментации в еврозоне. Новый антикризисный механизм Transmission Protection Instrument (TPI) будет способствовать сокращению разрыва в стоимости заимствований для различных государств еврозоны.

Аналитики отмечают, что подъем ставок в еврозоне может повысить курс евро в паре с долларом, что станет позитивным фактором для американских компаний, получающих значительную долю выручки в Европе.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в пятницу без единой динамики. Инвесторы анализируют свежие статданые по инфляции в Японии. Потребительские цены в стране в июне увеличились на 2,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Инфляция замедлилась по сравнению с майскими 2,5%, которые были максимальными за семь с половиной лет. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,37%. Гонконгский Hang Seng к 8:25 мск прибавил 0,2%, в то время как шанхайский Shanghai Composite опустился на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,6%, а австралийский S&P/ASX 200 потерял всего 0,02%.

В свою очередь цены на нефть растут более чем на 1,5% в ходе торгов в пятницу после активного снижения по итогам четверга. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск в пятницу составила $105,54 за баррель, что на 1,62% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 2,86%, до $103,86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $97,84 за баррель, что на $1,55% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость контрактов уменьшилась на 3,5%, до $96,35 за баррель.

Давление на котировки в ходе прошлой сессии в том числе оказали ослабление спроса в США и ускорение поставок из Ливии. Опасения по поводу рецессии в мировой экономике уронили в течение июля цены на Brent на 7%. Отраслевые аналитики, опрошенные "Интерфаксом", убеждены, что котировки упадут еще на несколько долларов и останутся на таком уровне до конца 2022 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг возросла более чем втрое по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,842 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,664 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 июля вырос на 0,19% и составил 108,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,21%, поднявшись до 790,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Сегежа Групп-002P-01R" (+0,91%), "Европлан-001Р-01" (+0,9%), "Роснефть-001Р-04" (+0,41%) и "Газпром капитал БО-05" (+0,34%), незначительно снизились только облигации "СТМ-001Р-01" (-0,03%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" полностью разместило выпуск облигаций серии 001Р-10R объемом 20 млрд рублей. Компания установила ставку 1-2-го полугодовых купонов на уровне 8,81% годовых. Срок обращения выпуска - 1 год. Выпуск размещен взамен запланированных ранее двух 3-летних выпусков облигаций с плавающими ставками купона объемом 10 млрд рублей каждый.

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" полностью разместила 5-летний выпуск "зеленых" облигаций серии ПБО-002Р-33 объемом 50 млрд рублей. Ставка 1-10-го полугодовых купонов установлена на уровне 10,2% годовых. Привлеченные от размещения выпуска средства компания планирует направить на рефинансирование проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к его изменению.

Компания "Биннофарм Групп" полностью разместила выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10,35% годовых. Купоны квартальные, срок обращения выпуска - 15 лет, предусмотрена оферта через 2 года.

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID)) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 12,35% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,93% годовых. Техразмещение запланировано на 26 июля.

ООО "Ника" планирует в начале августа разместить дебютный 3-летний выпуск облигаций объемом до 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 17-20% годовых, по выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) установил ставку 8-го купона выпуска облигаций серии Б-1-286 на уровне 9,7% годовых. Выпуск объемом 1,2 млрд рублей (при номинальном объеме 5 млрд рублей) был размещен в январе 2022 года сроком на 1,5 года. Ставка 1-го купона составила 8,7% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс разница между ставкой 1-го купона и ставкой ЦБ, действующей на момент установления 1-го купона (0,2%). Купоны ежемесячные.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 19-38-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 11,32% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 3-18-го купонов рассчитывалась как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, и маржи, равной 0,65 процентного пункта. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена оферта с исполнением в августе 2022 года.