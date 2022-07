Ралли рынка акций США на отчетности

Американские индексы закрылись в плюсе в четверг благодаря корпоративным отчетностям. Фондовые рынки стран АТР торгуются в пятницу без единой динамики. Цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг благодаря лучшим, чем ожидалось, квартальным финпоказателям крупных компаний.

"Это ралли на отчетности, которое может продлиться до конца лета", - отметил старший рыночный экономист Spartan Capital Питер Кардилло.

За второй квартал уже отчитались около 18% компаний, входящих в индекс S&P 500, и результаты 71% из них превысили прогнозы рынка, согласно данным FactSet.

Также инвесторы оценивали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором регулятор повысил процентные ставки впервые за 11 лет, причем сразу на 50 базисных пунктов (б.п.). Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам теперь составляет 0,5%, ставка по депозитам равняется нулю, а ставка по маржинальным кредитам - 0,75%.

Кроме того, ЕЦБ сообщил, что запускает новую программу выкупа облигаций для ограничения фрагментации в еврозоне. Новый антикризисный механизм Transmission Protection Instrument (TPI) будет способствовать сокращению разрыва в стоимости заимствований для различных государств еврозоны.

Аналитики отмечают, что подъем ставок в еврозоне может повысить курс евро в паре с долларом, что станет позитивным фактором для американских компаний, получающих значительную долю выручки в Европе, пишет MarketWatch.

Также в четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. и достигло 251 тыс. человек, что является максимальным показателем с ноября 2021 года.

Котировки бумаг Tesla (SPB: TSLA) выросли почти на 10%. Автопроизводитель увеличил чистую прибыль в прошлом квартале в два раза, выручку - в 1,4 раза, несмотря на сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок и ограничение производства в Шанхае из-за карантинных мер.

Акции Philip Morris International (SPB: PM) подорожали на 4,2%. Табачный концерн получил скорректированную прибыль и выручку выше прогнозов рынка в минувшем квартале и улучшил годовой прогноз для чистой прибыли.

Стоимость бумаг производителя специализированного медицинского оборудования Danaher Corp. (SPB: DHR) повысилась на 9,1%, также благодаря сильной квартальной отчетности.

Акции Dow Inc. (SPB: DOW) подешевели на 2,2% и вошли в число лидеров снижения в индексе Dow Jones. Американская химическая компания во втором квартале 2022 года сократила чистую прибыль и увеличила выручку.

Цена бумаг United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. упала на 10%, поскольку скорректированная прибыль и выручка авиакомпании в минувшем квартале оказались ниже прогнозов рынка. При этом она получила чистую прибыль впервые с начала пандемии.

Рыночная стоимость другой авиакомпании - American Airlines Group (SPB: AAL), снизилась на 7,4%, хотя авиаперевозчик зафиксировал рекордную выручку в апреле-июне и сообщил, что видит потенциал для дальнейшего роста в связи с ожидаемым увеличением спроса на деловые и туристические поездки.

Blackstone Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, во втором квартале 2022 года неожиданно получила чистый убыток из-за снижения стоимости инвестиционного портфеля. Капитализация компании снизилась на 3,2%.

Значение Dow Jones Industrial Average выросло на 0,51% - до 32036,90 пункта.

Самый активный подъем в индексе продемонстрировали бумаги Boeing Inc. (+1,9%), а также Salesforce Inc. (SPB: CRM) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) (+1,6%). Лидером снижения стали акции Verizon Communications (SPB: VZ) (-2,9%).

Standard & Poor''s 500 повысился на 0,99% - до 3998,95 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,36% и составил 12059,61 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в пятницу без единой динамики.

Инвесторы анализируют свежие статданые по инфляции в Японии. Потребительские цены в стране в июне увеличились на 2,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций.

Инфляция замедлилась по сравнению с майскими 2,5%, которые были максимальными за семь с половиной лет.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в июне увеличились на 2,2% в годовом выражении, также как и в мае. Показатель превысил 2%-ный целевой уровень центробанка третий месяц подряд. Темпы роста были максимальными с марта 2015 года. Эксперты в среднем также прогнозировали базовую инфляцию на уровне 2,2%, сообщает Trading Economics.

Днем ранее Банк Японии по итогам двухдневного заседания опубликовал обновленный прогноз, в рамках которого ожидает базовую инфляцию в этом году на уровне 2,3%. ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП), а именно краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне минус 0,1% годовых и целевую доходность десятилетних гособлигаций около нуля.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 мск прибавил 0,52%.

В лидеры роста в составе индикатора выходят акции транспортной компании в сфере морских грузоперевозок Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+11,9%). Компания улучшила прогноз роста чистой прибыли в текущем фингоду, который завершится в марте, до 690 млрд иен ($5,02 млрд), с 460 млрд иен, озвученных ранее.

Гонконгский Hang Seng к 8:25 мск прибавил 0,2%, шанхайский Shanghai Composite опустился на 0,1%.

Котировки акций производителя спортивного инвентаря Xtep International Holdings Ltd. падают на 4,2% на новости о том, что один из крупнейших акционеров компании Group Success Investments Ltd. планирует продать часть своей доли.

Среди компаний, чьи бумаги активно растут в Гонконге в пятницу, - оператор казино Sands China Ltd. (+2,4%), владелец сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+1,4%) и банки China Construction Bank Corp. (+1,2%) и China Merchants Bank Co. Ltd. (+1,1%).

Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. опускается на 0,65%. Акции крупного южнокорейского автопроизводителя Kia Corp. дешевеют на 2%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,02%.

Акции страховой компании Insurance Australia Group Ltd. теряют в цене 1,4%. Компания сообщила о не оправдавших ожидания рынка результатах за 2022 фингод, завершившейся в июне.

Капитализация крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group Ltd. падает на 0,1%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - растет на 0,3%.

Цены на нефть растут примерно на 1% в ходе торгов в пятницу после активного снижения по итогам четверга.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 мск в пятницу составляет $104,87 за баррель, что на $1,01 (0,97%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $3,06 (2,86%), до $103,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,38 за баррель, что на $1,03 (1,07%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость контрактов уменьшилась на $3,53 (3,5%), до $96,35 за баррель.

Давление на котировки в ходе прошлой сессии в том числе оказали ослабление спроса в США и ускорение поставок из Ливии.

"Находясь на уровне 8,52 млн баррелей в сутки, спрос (в США - ИФ) является самым низким для текущего времени года с 2008 года, поскольку высокие цены на бензин оказывают давление на покупателей", - пишут аналитики ANZ.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард накануне сказала, что потребительские цены в еврозоне останутся на высоком уровне на протяжении некоторого времени в связи со стабильно высокими ценами на энергоносители. Между тем она отметила, что в случае отсутствия новых проблем стоимость энергоносителей должна стабилизироваться.

Опасения по поводу рецессии в мировой экономике уронили в течение июля цены на Brent на 7%. Отраслевые аналитики, опрошенные "Интерфаксом", убеждены, что котировки упадут еще на несколько долларов и останутся на таком уровне до конца 2022 года.