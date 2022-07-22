Возможно усиление волатильности на валютном рынке в пятницу - ПСБ

Возможно усиление волатильности на российском валютном рынке на торгах в пятницу, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что в пятницу могут усилиться распродажи иностранных валют в преддверии выходных, а также активизации экспортеров из-за скорых налоговых выплат. Однако укрепление рубля может быть сдержано неожиданным сюрпризом с заседания ЦБ на котором, по нашим оценкам, ключевая ставка может быть понижена на 1 п.п. Актуальным диапазоном на пятничные торги для пары доллар/рубль считаем 55-57 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

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