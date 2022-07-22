"Финам" понизил прогнозную цену бумаг TSMC до $111

"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) со $175 до $111 за штуку на июль 2023 года. сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для ADS эмитента была при этом сохранена экспертами.

"Отчет TSMC за второй квартал доказал фундаментальную устойчивость компании, которая даже в период высокой инфляции продолжает фиксировать рост показателей рентабельности. На таком фоне кейс выглядит крайне недооцененным. Мощности эмитента остаются максимально загруженными, а отложенный спрос в ряде отраслей дает компании гибкость даже в случае потенциального замедления спроса на чипы. Вероятность конфликта между Китаем и Тайванем между тем остается очень низкой даже с учетом высокой мировой геополитической напряженности", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - тайваньский контрактный производитель чипов, вторая крупнейшая полупроводниковая компания в мире по капитализации. Компания не выпускает продукцию под собственным брендом и обслуживает глобальных фаблесс-клиентов.

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