Торговый диапазон нефти $100-108/барр. пока сохраняет актуальность - BCS Express

Торговый диапазон $100-108 за баррель нефти марки Brent пока сохраняет актуальность, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"На рынке нефти сохраняются две ключевые повестки, которые конкурируют за внимание инвесторов: дефицит производственных мощностей и перспектива разрушения спроса из-за рецессии. Первая поддерживает цены свыше $100 за баррель нефти марки Brent, а вторая не пускает котировки еще выше и угрожает падением при ухудшении ситуации. Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу утром отыгрывают падение четверга, торговый диапазон $100-108 за баррель пока остается актуальным", - указывает аналитик инвесткомпании в комментарии.

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