Цены евробондов РФ преимущественно подрастают в четверг вслед за котировками UST

Москва. 21 июля. Цены большинства российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг позитивную динамику вслед за котировками американских казначейских обязательств (US Treasuries), что в итоге привело к небольшому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Участники рынков анализируют итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), впервые за 11 лет повысившего процентные ставки, и постепенно переходят в режим ожидания заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году уменьшились в цене за день на 75,9 базисного пункта - до 36,88% от номинала (их доходность выросла на 31,8 базисного пункта - до 16,58% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 20,3 базисного пункта - до 37,58% от номинала (их доходность снизилась на 5,8 базисного пункта - до 15,88% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4,2 базисного пункта). Вместе с тем самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 138,3 базисного пункта - до 35,42% от номинала (их доходность уменьшилась на 50,2 базисного пункта - до 14,75% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 76,3 базисного пункта - до 34,35% от номинала (их доходность упала на 68,1 базисного пункта - до 37,77% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 140,8 базисного пункта - до 35,56% от номинала (их доходность упала на 102,3 базисного пункта и составила 29,09% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 83,7 базисного пункта, поднявшись до 34,09% от номинала (их доходность снизилась на 49,8 базисного пункта - до 24,98% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году выросли в цене всего на 2,5 базисного пункта - до 41,15% от номинала (их доходность уменьшилась на 1,4 базисного пункта - до 58,02% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году опустился в цене на 69,7 базисного пункта, подешевев до 39,29% от номинала (его доходность увеличилась на 337,3 базисного пункта - до 109,16% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 июля отличалась преимущественно позитивным настроем, котировки большинства выпусков повысились вслед за ценами UST. В четверг состоялось заседание ЕЦБ, который повысил процентные ставки впервые за 11 лет, сразу на 50 базисных пунктов, и игроки анализируют его итоги, а также перспективы дальнейших действий ведущих мировых центробанков.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5%, ставка по депозитам - до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам - до 0,75%.

Кроме того, регулятор сообщил, что запускает новую программу выкупа облигаций для ограничения фрагментации в еврозоне. Новый антикризисный механизм Transmission Protection Instrument (TPI) будет способствовать сокращению расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны.

Риски для инфляционного прогноза остаются смещенными в сторону повышения и усиливаются, особенно в краткосрочной перспективе, сказала председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания. По ее словам, потребительские цены останутся на высоком уровне на протяжении некоторого времени в связи со стабильно высокими ценами на энергоносители и продукты питания, а также из-за ослабления курса евро.

Лагард также отметила, что ЕЦБ по-прежнему готов скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе.

Заседание ФРС пройдет на следующей неделе, и аналитики считают, что по его итогам ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, как и в июне. На прошлой неделе, после публикации статданных, многие участники рынка начали опасаться подъема сразу на 100 базисных пунктов, однако с тех пор эти страхи ослабли.